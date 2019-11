Diretta Formula E/ GP Arabia Saudita 2019 streaming video tv: orario e vincitore

Torna protagonista la diretta Formula E, oggi venerdì 22 novembre 2019 con il Gp Arabia Saudita 2019 che apre il calendario del Mondiale 2019-2020 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento con l’ePrix di Dirʿiyya, località che sorge nei pressi della capitale Riad: già l’anno scorso si era svolta qui la prima gara stagionale, la novità di quest’anno è che Riad ospiterà ben due gare (la seconda domani), dunque sarà un inizio subito molto intenso per il nuovo Mondiale di Formula E. L’Arabia Saudita non è più una novità assoluta, ma fa comunque impressione pensare che sia uno dei principali Paesi produttori di petrolio ad accogliere la Formula E, su un tracciato che si compone di 21 curve e in totale misura 2 847 metri. La partenza della gara avrà luogo alle ore 13.00 italiane e la linea del traguardo è posizionata nel cuore della città; dopo un lungo rettilineo, il circuito passa attorno alle mura storiche di Dirʿiyya, con una serie di curve tecniche e insidiose. Riparte dunque la lotta per il titolo che nella passata stagione andò a Jean-Eric Vergne, già vincitore pure del Mondiale precedente: il francese dunque cercherà il tris, per gli altri invece l’obiettivo è spezzare questo dominio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP ARABIA SAUDITA 2019 DI FORMULA E, RIAD

L’ePrix di Dirʿiyya (Riad) sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E, molto atteso naturalmente segnando l’inizio del Mondiale 2019-2020. Tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Canale 20 di Mediaset ed inoltre per gli abbonati Sky o DAZN anche su Eurosport, che pure per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 13.00 italiane su Canale 20 per tutti oppure Eurosport 1. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile tramite Mediaset Play oppure Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: LE NOVITÀ DELLA NUOVA STAGIONE

In vista della diretta Formula E per la prima gara della nuova stagione, andiamo a presentare alcune novità di rilievo del Mondiale 2019-2020. Dal punto di vista tecnico, sarà vietato l’uso di motori doppi; la potenza in Attack Mode sarà aumentata di 10 kW, da 225 kW a 235 kW, ma ai piloti non sarà più consentito attivare l’Attack Mode durante la FCY e la Safety Car. Inoltre, per ogni minuto di gara in FCY o Safety Car, 1kWh sarà sottratto dall’energia totale misurata dall’inizio della neutralizzazione della gara. Durante una bandiera rossa, il tempo verrà fermato (salvo diversa comunicazione del direttore di gara) con l’obiettivo di completare l’intero tempo di gara. Infine, al pilota più veloce nei gruppi di qualifica verrà assegnato un punto per il campionato. Fin qui le modifiche nei regolamenti tecnico e sportivo. Da notare però soprattutto l’ingresso della Porsche e anche della Mercedes (che era già presente con un team satellite): l’interesse delle Case costruttrici per la Formula E è sempre più grande. I piloti protagonisti sono in gran parte quelli della scorsa stagione, anche se con qualche cambio di casacca, logicamente soprattutto nei nuovi team (André Lotterer alla Porsche, Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries in Mercedes), mentre un volto nuovo è Brendon Hartley per il Team Dragon.



