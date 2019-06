Diretta Formula E/ Gp Berna 2019 streaming video tv, orario e vincitore (22 giugno)

Torna protagonista la Formula E, in diretta oggi sabato 22 giugno 2019 con il Gp Svizzera 2019, l’ePrix di Berna che costituisce l’undicesimo atto nel calendario del Mondiale 2018-2019 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento dunque con l’ePrix di Berna, la capitale elvetica con la quale si completa un ideale giro d’Europa che ha già fatto tappa a Roma, Parigi, Montecarlo e Berlino. La Formula E d’altronde fa tappa in molte delle città più famose del mondo ed infatti dopo Berna completerà la propria stagione con le ultime due gare a New York: per quanto riguarda Berna, il tracciato si compone di tredici curve e misura 2,668 km, sviluppandosi nel centro della città, in particolare la linea di partenza è situata sulla Laubeggstrasse. La partenza della gara avrà luogo alle ore 18.00: attenzione dunque al posticipo rispetto agli orari del metà pomeriggio normalmente adottati nelle gare europee, visto che siamo ormai nel cuore dell’estate, l’appuntamento sarà comunque certamente di grande fascino per i sempre più numerosi appassionati della Formula E, che si candida ad essere la categoria del futuro perché naturalmente molto simile alla mobilità nelle grandi città, non a caso le sedi dei vari Gran Premi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP BERNA 2019 DI FORMULA E

L’ePrix di Berna sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 18.00 sarà sia in chiaro su Italia 1 sia su Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, che sarà disponibile per tutti tramite Mediaset Play e per gli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E dell’ePrix di Berna dunque sarà l’undicesima gara su tredici previste nel calendario di questa stagione della Formula E, che si sta avvicinando sempre di più al suo gran finale. Finora regna l’equilibrio, perché la Formula E arriva a Berna con numeri davvero interessanti: i primi otto Gran Premi sono stati vinti da altrettanti piloti diversi, solo Jean Eric Vergne ha spezzato il sortilegio vincendo a Montecarlo dopo essersi già imposto in Cina, impresa poi riuscita anche a Lucas Di Grassi che a Berlino ha fatto il bis di Città del Messico. In Arabia Saudita a dicembre trionfò il portoghese Antonio Felix Da Costa, seguito dal belga Jerome D’Ambrosio vincitore a Marrakech il 12 gennaio e poi dal britannico Sam Bird due settimane più tardi, in occasione dell’ePrix disputato a Santiago del Cile. Ecco poi la citata vittoria del brasiliano Lucas Di Grassi a Città del Messico, il successo dell’italo-svizzero Edoardo Mortara ad Hong Kong, la prima affermazione del francese Jean Eric Vergne a Sanya, in Cina, mentre a Roma fu il neozelandese Mitch Evans a fare festa, imitato dall’olandese Robin Frijns a Parigi, prima del bis di Vergne nel Principato e di quello ottenuto da Di Grassi in Germania. Un dato ancora più impressionante è che i vincitori appartengono tutti a differenti scuderie. Di conseguenza la classifica Piloti è ancora molto corta, con Vergne al comando con 102 punti inseguito da Di Grassi che è secondo a quota 96. Situazione certamente molto particolare, che renderà ancora più interessante questo ePrix di Berna con tanti possibili candidati alla vittoria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA