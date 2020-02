Diretta Formula E/ Gp Messico 2020 streaming video tv, orario e vincitore

Torna protagonista la diretta Formula E, oggi sabato 15 febbraio 2020 con il Gp Messico 2019 che è il quarto appuntamento in calendario per il Mondiale 2019-2020 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento con l’ePrix di Città del Messico, che si disputa su una versione ridotta del circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez che ospita anche la Formula 1: Città del Messico è ormai una classica per la Formula E, dal momento che quella di oggi sarà la quinta edizione dell’ePrix in questa metropoli. Per la precisione, il tracciato della Formula E a Città del Messico misura 2,093 km a fronte dei 4,304 km dalla pista intera. La partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 locali, quando in Italia saranno dunque già le 23.00: appuntamento dunque in tarda serata, ma comunque non impossibile per i sempre più numerosi appassionati della Formula E, che si candida ad essere la categoria del futuro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP MESSICO 2020 DI FORMULA E

L’ePrix di Città del Messico sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E, che è già ampiamente nel vivo del Mondiale 2019-2020. Tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Canale 20 di Mediaset ed inoltre per gli abbonati Sky o DAZN anche su Eurosport, che pure per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 23.00 italiane su Canale 20 per tutti oppure Eurosport 1. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile tramite Mediaset Play oppure Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: IL CONTESTO

In vista della diretta Formula E per la quarta gara della nuova stagione, dobbiamo notare che proprio da Città del Messico si entrerà nel vivo della stagione. In precedenza avevamo avuto infatti la doppietta di gare in Arabia Saudita addirittura a novembre e poi l’appuntamento a Santiago del Cile ormai un mese fa, può dunque essere utile ricordare ancora una volta alcune novità di rilievo del Mondiale 2019-2020. Dal punto di vista tecnico, è stato vietato l’uso di motori doppi; la potenza in Attack Mode è stata aumentata di 10 kW, da 225 kW a 235 kW, ma ai piloti non è più consentito attivare l’Attack Mode durante la FCY e la Safety Car. Inoltre, per ogni minuto di gara in FCY o Safety Car, 1kWh sarà sottratto dall’energia totale misurata dall’inizio della neutralizzazione della gara. Durante una bandiera rossa, il tempo viene ora fermato (salvo diversa comunicazione del direttore di gara) con l’obiettivo di completare l’intero tempo di gara. Infine, al pilota più veloce nei gruppi di qualifica verrà assegnato un punto per il campionato. Per ora una costante è l’equilibrio, come era già stato nella passata stagione: tre vincitori diversi nelle prime tre gare, la Formula E è aperta davvero a tanti possibili protagonisti…



