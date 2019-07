Diretta Formula E/ Gp New York 1 2019, streaming video e tv: orario e vincitore

La Formula E torna in diretta, dopo una piccola pausa, oggi sabato 13 luglio 2019 e lo fa pure col doppio appuntamento dell’E prix di New York 2019, con cui si chiuderà questa magnifica, quanto mai viva, stagione della formula elettrica. Sarà quindi ancora il Gran premio di Brooklyn, come è stato anche l’anno scorso, lo scenario dell’incoronazione del campione del mondo della Formula E 2018-2019 e il clima nella Grande mela è bollente: gli ultimi punti messi in palio nelle due gare dell’ E prix di New York di questo fine settimana infatti potrebbero rivelarsi decisivi per per l’assegnazione del titolo, anche se certo, osservando la classifica iridata fissata dopo la prova di Berna, il favorito numero 1 al titolo non può che essere Jean Eric Vergne. Il francese infatti ha alle sue spalle un vantaggio consistente su i suoi avversari, ma non per questo oggi e domani potrà lasciare ad altri la battaglia per il successo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP BERNA 2019 DI FORMULA E

L’ePrix di New York 1 sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 22.00 sarà sia in chiaro su Italia 1 sia su Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, che sarà disponibile per tutti tramite Mediaset Play e per gli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E, GP NEW YORK 1: ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA GARA

La diretta di Formula E del Gp di New York ci presenta quindi un appuntamento tra i più amati da tutti gli appassionati di questo sport e non solo perchè si tratta della 12^ prova sui 13 Eprix in cui è divisa la stagione. Il tracciato cittadino di Brooklyn infatti ci pare ben divertente e pure quest’anno è stato assai rinnovato, con l’ampliamento della rettilineo dove è fissata la griglia di partenza, e con la nuova corrispondenza tra linea di partenza e traguardo. Volendo ora dare qualche dettaglio tecnico a proprio dell’e prix di Brooklyn, ricordiamo che complessivamente il tracciato conta di 2,373 km ovvero 1,474 miglia e si stende intorno al porto di Brooklyn, nel cuore del quartiere Red Hook. Osservando il tracciato segnaliamo che i nostri beniamini della formula E oggi dovranno affrontare 14 curve (rinumerate rispetto all’anno scorso), alcune anche molto difficili: attenzione poi anche all’asfalto molto abrasivo che potrebbe dare qualche grattacapo specie in caso di alte temperature. Ricordiamo gli orari e gli appuntamenti di oggi per il Gp di New York 1 atteso quest’oggi, facendo però attenzione al fuso orario esistente tra Italia e America. Ecco quindi che gara avrà inizio sul tracciato di Brooklyn dalle ore 22,00 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 16,00 locali: da qui sarà una gara più che avvincente, lunga 45 minuti più giro conclusivo, al termine del quale sventolerà la bandiera a scacchi per la penultima gara del Mondiale.



