Diretta Formula E/ Gp New York 2019 gara-2 streaming video tv: si decide il Mondiale

Formula E in diretta anche oggi, domenica 14 luglio 2019, con gara-2 del Gp New York 2019, l’ePrix che costituisce l’ultimo atto nel calendario del Mondiale 2018-2019 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento dunque con l’ePrix di New York che ci propone due gare consecutive per chiudere la stagione di Formula E. Ieri Sebastien Buemi ha vinto gara-1 e il Mondiale non è ancora chiuso, anche se Jean-Eric Vergne ha un grande vantaggio e dunque salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere il francese a laurearsi campione del Mondo della Formula E, che a New York completa un vero e proprio giro del mondo in tante città di assoluto prestigio compresa Roma. Volendo ora dare qualche dettaglio tecnico a proprio dell’ePrix di New York, ricordiamo che complessivamente il tracciato misura 2,373 km e si stende intorno al porto di Brooklyn, nel cuore del quartiere Red Hook, con un totale di 14 curve. La partenza della gara avrà luogo alle ore 22.00 italiane, le 16.00 locali considerate naturalmente le sei ore di fuso orario: sarà una sera molto intensa con le emozioni dell’atto decisivo della Formula E.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP NEW YORK 2019 DI FORMULA E

L’ePrix di New York sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv su Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, che sarà disponibile per gli abbonati tramite il servizio di Eurosport Player. In chiaro invece dovremo accontentarci della differita su Italia 1 alle ore 23.30.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E dell’ePrix di New York dunque sarà l’epilogo di questa stagione della Formula E. Si è trattato di un Mondiale globalmente assai equilibrato, per cui è giusto che il verdetto definitivo arrivi soltanto al termine dell’ultima gara: ricordiamo in particolare che i primi otto Gran Premi sono stati vinti da altrettanti piloti diversi, solo Jean Eric Vergne ha spezzato il sortilegio vincendo a Montecarlo dopo essersi già imposto in Cina, impresa poi riuscita anche a Lucas Di Grassi che a Berlino ha fatto il bis di Città del Messico, infine Vergne ha vinto una terza volta a Berna e così ha legittimato il suo status di grande favorito per l’iride. Ripercorriamo però adesso per sommi capi tutto questo Mondiale di Formula E. In Arabia Saudita trionfò il portoghese Antonio Felix Da Costa, seguito dal belga Jerome D’Ambrosio vincitore a Marrakech e poi dal britannico Sam Bird in occasione dell’ePrix disputato a Santiago del Cile. Ecco poi la citata vittoria del brasiliano Lucas Di Grassi a Città del Messico, il successo dell’italo-svizzero Edoardo Mortara ad Hong Kong, la prima affermazione del francese Jean Eric Vergne a Sanya, in Cina, mentre a Roma fu il neozelandese Mitch Evans a fare festa, imitato dall’olandese Robin Frijns a Parigi, prima del bis di Vergne nel Principato e di quello ottenuto da Di Grassi in Germania. Abbiamo infine avuto il tris di Vergne a Berna e infine la vittoria di ieri di Sebastien Buemi a New York nel primo atto del gran finale a Brooklyn.



