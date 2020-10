Diretta Fortitudo Bologna Bamberg/ Streaming video DAZN: esordio in Champions League

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BAMBERG: PER RIALZARSI DOPO IL KO DI MILANO

Fortitudo Bologna Bamberg si gioca in diretta dalla Unipol Arena, con palla a due alle ore 20:30 di martedì 27 ottobre: il gruppo F di basket Champions League 2020-2021 si apre questa sera, e dunque per la prima volta vedremo l’Aquila biancoblu alle prese con una competizione internazionale che, giusto per aggiungere un po’ di pepe alla sfida personale, nel 2019 era stata vinta dai cugini della Virtus. Come sappiamo la formula è cambiata: le squadre sono sempre 32 ma divise in otto gironi da quattro squadre ciascuna, sono le prime due a qualificarsi per la Top 16 e dunque la Fortitudo dovrà comunque sudare, anche perché è capitata in un girone di ferro che comprende anche Pinar Karsiyaka e Bilbao. Reduce dalla sfiancata contro Milano, partita persa ma condotta molto bene per larghi tratti, il team di Meo Sacchetti deve ora provare a prendersi una vittoria immediata anche se l’avversario è di tutto rispetto e con grande esperienza internazionale; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Bamberg, mentre aspettiamo la palla a due possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali della serata alla Unipol Arena.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BAMBERG IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Bamberg; questa partita però sarà fruibile da tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che la potranno seguire in diretta streaming video attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso,come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BAMBERG: RISULTATI E CONTESTO

Fortitudo Bologna Bamberg segna anche il ritorno dell’Aquila in Europa: l’ultima partecipazione era arrivata 12 anni fa in Eurocup, e si era conclusa con una mesta eliminazione nel primo girone. Oggi in sella c’è Meo Sacchetti, un allenatore che l’esperienza internazionale se l’è fatta con Sassari (anche in Eurolega) ma soprattutto sulla panchina della nostra nazionale, e che dunque sente di poter competere per provare ad arrivare in fondo. Come detto, in campionato le cose stanno andando discretamente: la Lavoropiù ha chiuso il primo tempo contro Milano in vantaggio grazie ad un parziale di 14-0, poi ha perso e la sconfitta in sé ci sta visto che stiamo parlando dell’Olimpia, ma è stato anche evidenziato come questo gruppo sia ancora troppo legato alle lune dei suoi top scorer, tanto che è bastato approfondire la difesa su Pietro Aradori per bloccare l’attacco. Adesso arriva il Bamberg, squadra che di grandi partite ne ha giocate eccome ed è stato anche allenato da coach di casa nostra; sulla carta si prospetta una sfida davvero interessante, staremo poi a vedere come andranno le cose sul parquet della Unipol Arena…

