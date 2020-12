Diretta Fortitudo Bologna Bilbao/ Streaming video DAZN: impegno in Champions League

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BILBAO: CONTA SOLO VINCERE

Fortitudo Bologna Bilbao è in diretta dalla Unipol Arena, e si gioca alle ore 20:30 di martedì 8 dicembre: siamo arrivati alla terza giornata nel gruppo F di basket Champions League 2020-2021. L’Aquila deve ancora recuperare una gara, quella che non ha disputato contro il Pinar Karsiyaka; tra formula del torneo e sosta per le nazionali non la vediamo in campo internazionale da ben 42 giorni, quando sul parquet di casa era stata demolita dal Bamberg. Situazione pericolante per la squadra, che non riesce a trovare ritmo ed è certamente la grande delusione della stagione: in campionato ha vinto una sola volta e si trova ancora all’ultimo posto in classifica, battuta anche da Brescia ha bisogno di ritrovare immediatamente le sue certezze e allora questa partita di Champions League, che magari potrà essere disputata senza troppe pressioni, potrebbe essere ideale per risalire la corrente. Peccato che nel frattempo sia arrivato l’esonero di Meo Sacchetti, forse l’ultimo dei colpevoli: il suo posto in panchina sarà preso da Luca Dalmonte, un’altra notizia che fa vacillare la già fragile stabilità dell’ambiente. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Bilbao; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere in questa partita.

FORTITUDO BOLOGNA BILBAO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Fortitudo Bologna Bilbao: la partita di basket Champions League tuttavia potrà essere seguita dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, che fornisce infatti le gare delle squadre italiane in questa competizione. La visione sarà dunque garantita in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; sul sito championsleague.basketball sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BILBAO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Fortitudo Bologna Bilbao troviamo in campo anche i baschi, che invece hanno già affrontato due partite in Champions League e hanno sempre perso; difficilmente riusciranno a qualificarsi alla prossima fase ma per il momento è ancora tutto aperto, ed è chiaro che una vittoria alla Unipol Arena contribuirebbe a rendere più intrigante il gruppo F del torneo. Questo ovviamente se anche la Lavoropiù dovesse cominciare a muovere la sua classifica; tuttavia in casa emiliana bisogna anche ragionare in termini più ampi, vale a dire che in questo momento la situazione in campionato è davvero pessima e, di conseguenza, provare a uscire dalle secche della zona retrocessione ha sicuramente la priorità. Il che non significa che l’Aquila snobberà gli impegni internazionali, anche perché giocare mette in ritmo e vincere porta fiducia aiutando a cogliere altri successi, ma è anche evidente come la Champions League rappresenti per il momento un obiettivo secondario. Se poi dovesse arrivare la qualificazione, tanto meglio; intanto questa sera l’Aquila spera comunque di prendersi il successo per ripartire e affrontare con maggiore autostima il prossimo impegno di campionato, per il quadro generale dovremo aspettare qualche altra partita perché fino a questo momento se ne sono disputate davvero troppo poche per tracciare un bilancio.

