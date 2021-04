Diretta Fortitudo Bologna Brescia/ Streaming video tv: punti importanti (basket A1)

bresciaDIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA: PARTITA DELICATA

Fortitudo Bologna Brescia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denis Quarta e Giacomo Dori: alle ore 19:00 di sabato 3 aprile la Unipol Arena apre le sue porte alla 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Il momento è delicato per entrambe: la F ha perso il derby per la terza volta in quattro incroci stagionali ed è dunque rimasta nel gruppone da 5 squadre che, stazionando a 16 punti, si trova a metà strada tra i playoff e la retrocessione.

Ha appena una vittoria più la Germani, che sembra aver smarrito la via: nel fine settimana scorso è caduta in casa contro Brindisi pur avendo lottato per 40 minuti, la sua situazione è peggiorata e al momento è un testa a testa con Pesaro per i playoff, anche se come detto le cose potrebbero anche peggiorare. Vedremo cosa succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Brescia, intanto possiamo fare un rapido focus sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Brescia non sarà una delle partite che verranno trasmesse sulla nostra televisione per questo turno di campionato; tuttavia sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Brescia ci presenta dunque un incrocio davvero delicato: con Luca Dalmonte il passo dell’Aquila è certamente migliorato rispetto al brutto inizio di stagione ma, come si diceva già qualche tempo fa, in questo torneo si pensava che i biancoblu fossero destinati a lottare per essere la prima forza, o tra le prime, alle spalle delle quattro corazzate. Invece da subito ci sono state difficoltà, per migliorare la situazione si è passati attraverso la cessione del poco funzionale Ethan Happ ma la classifica continua a piangere, e adesso arriva una partita interna che gli emiliani non possono assolutamente sbagliare. La Leonessa dal canto suo non vince da tempo: Maurizio Buscaglia aveva portato una scossa all’ambiente, la squadra gioca anche bene ma, appunto domenica scorsa, è caduta di fronte a Brindisi non riuscendo a gestire i momenti decisivi della partita. Adesso entrambe devono giocare per un contesto che non pensavano fosse il loro, ovvero lottare su ogni singolo possesso che potrebbe voler dire retrocessione; non resta che stabilire chi sarà a prendersi una vittoria fondamentale tra poche ore…



