Diretta Fortitudo Bologna Brindisi/ Streaming video tv: è un big match (basket A1)

Fortitudo Bologna Brindisi, che viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Gianluca Sardella e Sergio Noce, va in scena alle ore 12:00 di domenica 7 marzo: la partita è valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, dunque rappresenta il lunch match del turno. Si apre in maniera scintillante la domenica dedicata alla pallacanestro: al netto della situazione di classifica questa sfida è sicuramente di grande fascino per la qualità che i due roster possono garantire e per qualche interessante incrocio (Adrian Banks contro la sua ex squadra, per esempio).

Se poi guardiamo al contesto attuale scopriamo che la F, sconfitta nettamente da Milano nel turno precedente, ha un bisogno quasi disperato di vincere per allontanare la zona retrocessione mentre la Happy Casa sta continuando a viaggiare per prendersi la seconda posizione, anche se deve dimenticare la recente sconfitta maturata in casa in Champions League e una Coppa Italia sotto le aspettative. Aspettando che la diretta di Brindisi Fortitudo Bologna si giochi, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

La diretta tv di Fortitudo Bologna Brindisi non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico appuntamento per seguire questa partita della 21^ giornata di Serie A1 resta dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player (è necessario sottoscrivere un abbonamento) che fornisce tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente, sul sito ufficiale www.legabasket.it, tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Come detto quindi aspettiamo con trepidazione Fortitudo Bologna Brindisi, perché si tratta di una partita che può raccontare molto in termini di qualità del gioco. Frank Vitucci sta volando, in pochi forse si aspettavano che la Happy Casa potesse lottare con le corazzate del nostro campionato per il secondo posto (il primo dovrebbe essere di Milano) e dunque in questo momento può sperare di prendersi la finale scudetto per quanto prematuro sia affrontare il problema. Sarà però fondamentale valutare quello che la squadra riuscirà a fare in assenza di D’Angelo Harrison, che si è operato recentemente privando la squadra del suo leader; in più gli impegni di Champions League toglieranno inevitabilmente qualche energia fisica. Ha ben altri problemi la Fortitudo, che ha migliorato il suo passo con l’arrivo di Luca Dalmonte ma chiaramente sperava in un campionato diverso; andare a prendersi i playoff è ancora possibile visto il livellamento della Serie A1 ma adesso servirà davvero cambiare marcia, magari proprio a cominciare da questa partita contro un’avversaria che, inevitabilmente, farà trovare motivazioni extra.



