Diretta Fortitudo Bologna Brindisi/ Streaming video tv: match incerto! (Basket A1)

Fortitudo Bologna Brindisi, che si gioca in diretta dal PalaDozza, va in scena alle ore 18:30 di domenica 13 febbraio: siamo nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, e questa partita è fondamentale per entrambe le squadre. Sicuramente per l’Aquila biancoblu, che ha perso anche contro Brescia – in casa – ed è rimasta ultima in classifica, in compagnia di Cremona e con il rischio che le rivali dirette per la salvezza prendano il largo, in una corsa che sembrava potersi fare più in discesa e invece si è nuovamente complicata in maniera sensibile.

È però importante anche per Brindisi, che non pensava di dover sudare per entrare nei playoff: la classifica attuale della Happy Casa ci dice questo, ma se non altro nell’ultimo turno Frank Vitucci ha finalmente spezzato la serie di sconfitte, battendo Reggio Emilia al PalaPentassuglia e provando a far ripartire il motore. La delicata diretta di Fortitudo Bologna Brindisi è dietro l’angolo: mentre aspettiamo che si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata del PalaDozza.

La diretta tv di Fortitudo Bologna Brindisi non è tra le partite che sono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 20^ giornata di campionato. Da quest’anno tuttavia, come ben sappiamo, esiste l’alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Sulla carta, e se le cose fossero andate come avrebbero dovuto, Fortitudo Bologna Brindisi avrebbe potuto rappresentare una partita importante per la zona playoff, tra due squadre che certamente hanno una storia diversa ma che in epoche diverse hanno mostrato ambizione se non addirittura (lato emiliano) gloria e titoli. Adesso invece le cose sono ben diverse: la Effe si trova all’ultimo posto in classifica e sta dunque replicando quando accaduto l’anno scorso, quando la salvezza era arrivata sul filo di lana. In estate non si è riuscito a fare il passo giusto per il salto di qualità e ora la situazione per Antimo Martino è complessa, la rivoluzione nel roster per adesso non paga dividendi ma certamente ci sono ampie possibilità, aritmetiche e non solo, di confermare la categoria.

Brindisi dal canto suo aveva iniziato alla grande la stagione, come del resto era nei piani; poi improvvisamente la Happy Casa ha perso le sue certezze entrando in una crisi profonda, perdendo 8 partite su 10 e ritrovandosi quasi ai margini della zona playoff. Che la vittoria su Reggio Emilia possa essere un trampolino per rilanciarsi è tutto da dimostrare, intanto vedremo come andranno le cose nel match del PalaDozza contro una Fortitudo Bologna particolarmente affamata…



