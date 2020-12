Diretta Fortitudo Bologna Cremona/ Streaming video tv: punti pesanti (basket)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: SFIDA DELICATA

Fortitudo Bologna Cremona, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Giulio Pepponi e Alessandro Perciavalle, si gioca alla Unipol Arena del capoluogo emiliano: la palla a due è fissata per le ore 18.30 di oggi, domenica 20 dicembre 2020, la partita sarà valida per la dodicesima giornata della Serie A di basket. Dando uno sguardo alla classifica del campionato, si capisce facilmente che la diretta di Fortitudo Bologna Cremona metterà in palio punti pesanti, in particolare per i padroni di casa che sono tristemente ultimi con due soli successi e quindi 4 punti in ben dieci partite già disputate. Cremona sta meglio, ha vinto quattro partite pur avendone giocate solo nove e quindi si trova a quota 8: con una vittoria può anche guardare alla zona playoff, d’altro canto in caso di sconfitta pure la Vanoli verrebbe risucchiata verso le zone basse della classifica e avrebbe appena due lunghezze di vantaggio sulla stessa Fortitudo Bologna: ecco perché la partita può essere un bivio della stagione 2020-2021.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Cremona non sarà garantita, tuttavia come per ogni incontro del campionato della Serie A di basket sarà disponibile agli abbonati la diretta streaming video tramite Eurosport Player. Per tutti gli altri, i social delle due società e il sito della Lega Basket potranno essere i principali punti di riferimento per informazioni in tempo reale sull’andamento della partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: IL CONTESTO

Arriviamo alla diretta di Fortitudo Bologna Cremona al termine di una intensa settimana, dal momento che entrambe le squadre hanno giocato partite di recupero mercoledì, a dire il vero con esiti deludenti, cioè due sconfitte. La Fortitudo Bologna non ha dato seguito al successo nella partita del debutto di coach Dalmonte ed è stata sconfitta per 79-69 da Reggio Emilia in un derby nel quale i bolognesi non sono riusciti in nessun modo a contenere uno scatenato Taylor, autore di ben 28 punti, nonostante Happ e Saunders ne abbiano messi a referto 17 a testa, in due la metà della produzione dell’intera Fortitudo. La Vanoli Cremona invece è reduce dalla sconfitta per 101-90 a Treviso, partita nella quale ci sono state ottime indicazioni in attacco (spiccano i 26 punti di Hommes), ma note decisamente dolenti per la difesa che ha incassato una sempre spiacevole tripla cifra. Adesso si torna subito in campo: chi saprà reagire meglio?

