Diretta Fortitudo Bologna Milano/ Streaming video tv: una classica di basket

DIRETTA BOLOGNA MILANO: SFIDA DELICATA PER MESSINA

Fortitudo Bologna Milano, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Marco Pierantozzi alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 ottobre 2020, presso la Unipol Arena del capoluogo emiliano, è sicuramente una delle partite più attese della quinta giornata del campionato di Serie A di basket. Arriviamo alla diretta di Fortitudo Bologna Milano con una situazione molto diversa per le due formazioni: l’Olimpia in Italia vola e non sembra avere rivali all’altezza, mentre per la Fortitudo l’inizio del campionato è stato fino a questo momento davvero molto difficile. Anche i risultati di domenica scorsa parlano chiaro in tal senso: per la Fortitudo Bologna era arrivata una sconfitta a Sassari, mentre l’Olimpia aveva vinto facilmente in casa la sfida metropolitana contro Roma. Ecco dunque perché l’Olimpia Milano dovrebbe partire favorita anche se si giocherà a Bologna: la Fortitudo riuscirà a fare l’impresa?

DIRETTA BOLOGNA MILANO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Milano sarà trasmessa su Eurosport 2, un canale riservato ai soli clienti della televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del decoder Sky; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le sezioni dedicate a classifica, calendario del torneo, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA MILANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Fortitudo Bologna Milano, ecco che abbiamo già descritto la superiorità sulla carta dell’Olimpia, che questa settimana non ha nemmeno da smaltire le fatiche di Eurolega, dal momento che è saltata per Covid la partita contro lo Zenit – che andrà a intasare un’altra settimana, ma a questo si penserà quando sarà il momento. Domenica scorsa coach Ettore Messina si era pure concesso il lusso di fare turnover contro Roma, ottenendo comunque una netta e convincente vittoria per 93-71 con Shields in particolare evidenza e le triple di Moretti come simbolo della netta vittoria di Milano. Dall’altra parte ecco invece una Fortitudo Bologna che ha perso a Sassari, pure se al termine di una prestazione comunque positiva, sfiorando il colpaccio in terra sarda e infine perdendo per 89-86 nonostante i 43 punti prodotti dalla coppia Banks-Aradori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA