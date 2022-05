Diretta Fortitudo Bologna Napoli/ Streaming video Rai: spareggio salvezza (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA NAPOLI: MATCH DECISIVO!

Fortitudo Bologna Napoli, in diretta dal PalaDozza alle ore 20:45 di domenica 1 maggio, è valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È la partita che può decidere le sorti dell’Aquila: dopo aver perso il primo spareggio sul campo di Varese, la Fortitudo Bologna ne gioca subito un altro contro la squadra che la precede in classifica di due punti. Il contesto è chiaro: qualora dovesse perdere, la Effe sarebbe costretta a retrocedere 13 anni dopo l’ultima volta, e sarebbe chiaramente un fallimento rispetto a quelle che erano invece le premesse.

C’è allora una grande occasione per Napoli, che potrebbe chiudere la stagione da neopromossa timbrando la salvezza con una giornata di anticipo: la GeVi ha perso in casa contro Sassari nell’ultimo turno e questo le ha impedito di mettersi ancor più al sicuro, ma adesso ha una sfida diretta da far valere e che potrebbe essere ideale per timbrare l’obiettivo. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Napoli, facciamo ora una breve valutazione sui temi principali legati alla partita del PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Napoli sarà la partita trasmessa in diretta tv da Rai Sport e Rai Sport + per questo turno di campionato: appuntamento in chiaro sul televisore, come in mobilità attraverso sito e app di Rai Play. Sappiamo che l’intera programmazione della Serie A1 di basket è fornita da Discovery Plus, broadcaster della Lega: gli abbonati a questa piattaforma potranno dunque seguire la partita della 29^ giornata in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Napoli rappresenta sicuramente la partita più delicata in questa 29^ giornata. La Effe sta vivendo lo stesso scenario dell’anno scorso: allora aveva battuto Cantù nella sfida diretta della penultima giornata, si era salvata aritmeticamente e poi aveva avuto addirittura la possibilità di timbrare la qualificazione ai playoff, anche se era uno scenario particolarmente complesso che infatti non si era verificato. Stavolta la post season è assolutamente preclusa, e le premesse sono leggermente diverse rispetto a 12 mesi fa: qualora dovesse vincere lo spareggio casalingo, la Fortitudo Bologna non sarebbe salva ma dovrebbe comunque aspettare l’ultima giornata, mentre in caso di sconfitta si spalancherebbero definitivamente le porte della Serie A2.

Per quanto riguarda Napoli, la GeVI nel corso della stagione è partita molto bene e infatti in un certo momento sembrava che potesse addirittura correre almeno per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia; il calo poi è stato repentino e ha portato al controverso esonero di Stefano Sacripanti. Il posto sulla panchina dei partenopei lo ha preso Maurizio Buscaglia, che l’anno scorso aveva salvato Brescia e che ora potrebbe ripetere quell’impresa; non sarà affatto semplice e questo anche perché la partita potenzialmente decisiva arriva in trasferta, ma certamente Napoli ha le possibilità di sbancare il PalaDozza e allora si tratta di scoprire se le cose andranno realmente in questo modo.











