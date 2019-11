Diretta Fortitudo Bologna Olimpia Milano/ Streaming video tv: big match! (basket A1)

Fortitudo Bologna Olimpia Milano, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 18:30 di domenica 17 novembre: al PalaDozza, per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, torna un big match che era decisamente mancato al nostro movimento. Per di più le due squadre stanno facendo bene: vero che l’Aquila è reduce da due sconfitte consecutive e ha perso l’imbattibilità casalinga contro Brescia, ma in generale si sta mantenendo in zona playoff ed è partita lanciata, con tanta voglia di rivalsa dopo anni difficili. L’Olimpia è la solita macchina da guerra che, tra alti e bassi anche fisiologici, sembra aver trovato il ritmo giusto: qualche sconfitta di troppo all’inizio, ma anche due partite stravinte di recente che hanno dato l’esatta dimensione del valore di questo gruppo. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Olimpia Milano; aspettando la palla a due, possiamo leggere alcune delle principali notizie che riguardano questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Olimpia Milano non è una di quelle che sono trasmesse per questo turno di campionato: resta allora valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video, utilizzando quindi apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, dalla classifica del torneo alle statistiche dei giocatori e delle squadre così come il tabellino play-by-play.

La diretta di Fortitudo Bologna Olimpia Milano ci presenta una sfida che, come detto, era mancata al grande basket: le due squadre sono state fiere rivali nell’epoca in cui Giorgio Armani aveva appena assunto il comando dei meneghini, creando finalmente un roster capace di tornare a vincere come ai tempi gloriosi. In quel contesto l’Aquila era già grande, si era già tolta lo sfizio dello scudetto e si era proposta come super potenza anche a livello europeo; le cose sono purtroppo cambiate per i tanti problemi avuti dalla società emiliana, costretta a cambiare ragione sociale e ripartire dalle serie minori. Adesso ci siamo nuovamente, grazie alla promozione centrata da Antimo Martino; nel frattempo Milano, anche sfruttando un certo vuoto di potere (ma soprattutto in virtù degli investimenti della proprietà) è diventata il punto di riferimento per il basket italiano, la squadra che anno dopo anno viene giustamente data come grande favorita. Il campo a volte ci ha detto altro, ma resta la sensazione che il principale avversario dell’Olimpia sia l’ambiente interno, inteso come capacità di creare un gruppo che sappia giocare insieme e mostrare a tutti la differenza di livello. Il test del PalaDozza è importante per testare le ambizioni di entrambe: siamo in trepidante attesa della palla a due, questo è sicuramente uno dei big match del nostro campionato.



