Diretta Fortitudo Bologna Pesaro/ Streaming video Rai: crisi biancoblu? (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO: MARTINO PER USCIRE DALLA CRISI

Fortitudo Bologna Pesaro sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Denny Borgioni e Giacomo Dori: alle ore 20:45 di domenica 10 ottobre il PalaDozza apre le sue porte alla partita valida per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Un posticipo particolarmente delicato e significativo: stiamo infatti parlando di due squadre che per motivi diversi vanno a caccia di risposte importanti, una per confermare la buona stagione scorsa (ma chiuderla in maniera diversa) e l’altra per evitare letteralmente di affondare, anche se magari è presto per dirlo considerato che siamo all’inizio di ottobre e il tempo non manca.

La Vuelle ha decisamente rialzato la testa rispetto ad anni complicatissimi, ora punta un posto nei playoff ma sa che dovrà mantenere alta l’attenzione, e di fatto non è partita poi troppo bene in questa stagione; la Fortitudo ovviamente attraversa un periodo davvero tosto, tra le dimissioni di Jasmin Repesa e qualche altro problema. Perdere per l’Aquila biancoblu non sarebbe certo un bell’affare, e allora bisognerà vedere quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Pesaro; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Pesaro sarà garantita su Rai Sport, con la possibilità di accedere alla mobilità tramite sito o app di Rai Play; in aggiunta l’appuntamento per seguire il match di basket è quello con il broadcaster Discovery + che, come sappiamo, da quest’anno è diventato fornitore ufficiale della nostra Serie A1. Anche questa sfida quindi sarà disponibile in diretta streaming video, previo abbonamento alla piattaforma; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete come sempre le informazioni utili e immediate, ovvero il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Potremmo dire che Fortitudo Bologna sia in qualche modo la partita di Jasmin Repesa: l’anno scorso il tecnico croato ha fatto un grande lavoro per risollevare le sorti della Vuelle, ma poi ha salutato la compagnia per accettare il ritorno in biancoblu, dove è durato poche settimane. Adesso dunque la Lavoropiù è ripartita da Antimo Martino, con cui forse c’erano state delle frizioni in passato; il presidente Christian Pavani però è passato oltre l’argomento, parlando di un rapporto sereno.

Dovrà essere così, perché la Fortitudo in stagione è partita malissimo e rischia seriamente che quella retrocessione, scongiurata all’ultimo respiro nello scorso campionato, diventi realtà adesso. Pesaro come detto giocherà per un posto nei playoff, ma del resto procede a piccoli passi sapendo che il primo punto all’ordine del giorno era quello di risollevarsi da anni difficilissimi; fatto quello, adesso tutto quello che arriverà in più sarà un guadagno per la Vuelle, ma per come sono andate le cose nel 2020-2021 è logico sperare, anche se è cambiato l’allenatore e dunque arrivare nelle prime otto potrebbe non essere così immediato.

