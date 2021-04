Diretta Fortitudo Bologna Pesaro/ Streaming video tv: Vuelle in crisi (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO: QUASI UN DERBY!

Fortitudo Bologna Pesaro sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni e Dario Morelli: alle ore 20:00 di sabato 10 aprile la Unipol Arena apre le sue porte alla 26^ giornata di basket Serie A1 2020-2021. Vediamo finalmente la conclusione di una regular season che è stata condizionata dal Coronavirus, tra rinvii e recuperi e focolai ancora attivi; qui la sfida è delicata perché la Lavoropiù è in ripresa e con la vittoria su Brescia ha agganciato addirittura l’ottavo posto in classifica, che vorrebbe dire giocare i playoff.

Sono tuttavia ben 6 le squadre che hanno 18 punti: tra queste la stessa Vuelle, che al contrario è in crisi nera e ha perso in casa contro Treviso allungando la sua striscia negativa. Gli adriatici rischiano di compromettere il loro ottimo passo; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Pesaro, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che ci verranno presentati in questa delicata partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, e quindi sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale è infatti disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Fortitudo Bologna Pesaro bisogna dire che, rispetto al girone di andata, si è invertito tutto: all’epoca era l’Aquila biancoblu a essere in crisi profonda, con un passo da retrocessione e un Meo Sacchetti incredibilmente esonerato dopo poche giornate. Con Luca Dalmonte il passo è nettamente migliorato: compromessa la Champions League, in campionato si è però tornati a correre e adesso quei playoff che erano considerati l’obiettivo minimo sono davvero alla portata, a patto ovviamente di chiudere bene la regular season. Pesaro rischia grosso, magari anche la retrocessione: in questo momento la Vuelle non riesce più a vincere, anche sabato scorso è caduta in casa contro la De’ Longhi ed è stato mostrato tutto il nervosismo in un tecnico fischiato a Jasmin Repesa in un momento cruciale, anche se forse in quel caso gli arbitri hanno esagerato. Resta che una squadra che era partita alla grande e che ha anche giocato la finale di Coppa Italia potrebbe non solo rimanere fuori dai playoff, ma anche scendere in Serie A2: sarebbe un fallimento totale, e proprio per questo questa sera si può solo vincere…



