Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia/ Streaming video Rai: spareggio! (basket A1)

Fortitudo Bologna Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini, e va in scena alle ore 20:45 di domenica 5 gennaio: siamo nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, ultima di un girone di andata appassionante al termine del quale verrà definita la griglia della Final Eight di Coppa Italia. Brutto momento per la Pompea, che avrebbe avuto la possibilità di archiviare il discorso in anticipo ma ha perso in maniera netta le ultime due partite, soprattutto pesa il ko di Trieste contro una squadra in zona retrocessione. Ad ogni modo la situazione di classifica per la Pompea è ancora rosea, ma per evitare guai maggiori servirà adesso battere una Grissin Bon che nell’ultimo turno ha piegato Roma ed è rimasta virtualmente in corsa, anche se per andare a Pesaro avrebbe bisogno di una concatenazione di risultati positivi. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia, intanto valutiamo alcuni dei temi principali legati a questa partita.

In Fortitudo Bologna Reggio Emilia si gioca quello che possiamo definire come uno spareggio per andare in Coppa Italia; le due squadre però partono da situazioni decisamente differenti, e la Pompea oltre ad avere due punti in più ha anche un quadro migliore legato alle sfide dirette. La squadra di Antimo Martino ha infatti perso solo contro Varese tra le squadre che si giocano il pass per la Vitrifrigo Arena di Pesaro, mentre la Grissin Bon ha proprio contro la Openjobmetis il suo unico successo. Dunque a Maurizio Buscaglia anche fare il colpo al PalaDozza potrebbe non bastare per entrare nella griglia della Final Eight, mentre per la Fortitudo la missione sarà compiuta in caso di successo. Qualora invece l’Aquila dovesse perdere, bisognerebbe guardare gli altri campi: possiamo dire riassumendo che possono vincere tutte tranne Varese, ma con più successi – compreso quello dei biancorossi – lo scenario potrebbe nuovamente cambiare. Martino vuole comunque tornare al successo anche a prescindere dalla Coppa, per riscattare due sconfitte pesanti ed evitare che la crisi diventi profonda.



