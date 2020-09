Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: decisiva in Supercoppa

Fortitudo Bologna Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Sardella e Andrea Bongiorni, e si gioca alle ore 20:30 di giovedì 10 settembre: alla Unipol Arena questa partita è valida per la quinta giornata nel gruppo B della Supercoppa Italiana 2020 di basket. L’Aquila arriva dal colpo nel derby: una vittoria al fotofinish contro gli arcirivali della Virtus che ha dato tanto morale soprattutto per come è arrivata, e che ha in qualche modo lanciato concretamente il progetto di Meo Sacchetti. Questa sera fa ritorno su questo parquet Antimo Martino, che in estate ha accettato la chiamata della Reggiana: nelle ultime due stagioni è stato allenatore di una Fortitudo che ha riportato in Serie A1 e alla Final Eight di Coppa Italia, con la Unahotels ha iniziato molto bene vincendo la sfida di andata e poi battendo Cremona, dunque rimane in corsa per un posto nelle Final Four di Supercoppa. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa sfida.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Reggio Emilia non sarà disponibile: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è una prerogativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del torneo in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini; ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia si preannuncia interessante anche per il contesto nel quale si gioca: le due squadre hanno ancora la possibilità di volare alla Final Four di Supercoppa, anche se chiaramente il traguardo sarà poi riservato a quella che vincerà questa sera. Il merito si deve certamente a una Reggiana che per il momento ha saputo vincere le partite che ci si aspettava vincesse, cioè quelle giocate sul proprio parquet, ma anche e soprattutto alla Fortitudo: non solo la vittoria nel derby ma anche il modo in cui è arrivata, ovvero facendosi rimontare un vantaggio in doppia cifra con un altro terzo periodo senza difesa, ma poi reagendo e operando il controsorpasso grazie ai possessi decisivi giocati meglio. Ora che ha dimostrato di potersela giocare in una partita punto a punto contro un avversario sulla carta superiore, l’Aquila spera di poter fare meglio della passata stagione: anche quella è stata positiva ma si trattava del ritorno in Serie A1, ora la Lavoropiù si è riabituata alla sua dimensione abituale e saranno tante le squadre che l’attenderanno al varco, a cominciare da Reggio Emilia questa sera in una gara che potrebbe raccontarci molto delle ambizioni dell’una e dell’altra.

