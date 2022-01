Diretta Fortitudo Bologna Sassari/ Streaming video tv: incrocio classico (Basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI: DINAMO “GUARITA”?

Fortitudo Bologna Sassari, partita in diretta dal PalaDozza, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio: match ormai classico per il recupero della 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, si affrontano due squadre che in tempi e situazioni diverse hanno comunque scritto la storia recente della nostra pallacanestro. Oggi l’Aquila biancoblu fatica a trovare il ritmo giusto: ha giocato un derby di grande orgoglio e carattere ma è stata sconfitta alla distanza, poi però al ritorno in campo ha colto una bella vittoria su Varese (segnando 101 punti) in un delicatissimo incrocio salvezza.

Per la Dinamo questa sembra essere una stagione di transizione dopo i fasti dell’era Pozzecco: gli isolani potrebbero rimanere anche fuori dai playoff per quello che sta succedendo finora, si sono presi una fondamentale vittoria contro Varese (in rimonta) ma poi hanno perso il ritmo a causa dell’inattività, cadendo sul parquet di Cremona e tornando dunque in un momento negativo in cui hanno perso certezze. Aspettando che la diretta di Fortitudo Bologna Sassari prenda il via, proviamo adesso a fare qualche analisi più approfondita sul momento delle squadre e quello che potremmo aspettarci sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Sassari, che non è una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione. Il massimo campionato di basket da questa stagione è stato acquisito da Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Fortitudo Bologna Sassari, partita importante per entrambe le squadre. Come detto la F si trova in un periodo difficile: tornata finalmente in Serie A1 nel 2019, ha forse pagato la cancellazione della stagione per il lockdown e da quel momento le cose sono andate in calando, l’anno scorso la salvezza è stata ottenuta alla penultima giornata dopo parecchie tribolazioni e adesso la storia si ripete, perché la squadra non ha mai saputo trovare il giusto ritmo e, al netto di qualche interessante individualità e la vittoria contro Varese (dalla quale si dovrà ripartire), si è persa in tante contraddizioni di roster.

Anche Sassari ha già sconfessato le sue scelte iniziali, anche riguardo la guida tecnica; la Dinamo ha sicuramente talento tra i suoi giocatori, ma la sensazione – ci ripetiamo – è che la separazione da Marco Spissu e Miro Bilan abbia lasciato un vuoto difficilmente colmabile, e infatti non è sicuramente un caso che il Banco di Sardegna abbia già operato la transizione da un playmaker all’altro. Il match di questa sera al PalaDozza potrebbe rilanciare le ambizioni di una di queste due squadre – che hanno comunque obiettivi diversi – e allora noi non vediamo l’ora che si giochi per scoprire chi si prenderà la vittoria nel turno di Santo Stefano.



