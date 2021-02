Diretta Fortitudo Bologna Sassari/ Streaming video tv: la Dinamo rischia (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI: DINAMO FAVORITA

Fortitudo Bologna Sassari, in diretta dalla Unipol Arena, si gioca alle ore 20:00 di sabato 6 febbraio: è l’anticipo nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Ancora una volta Gianmarco Pozzecco torna a sfidare la F, con cui ha avuto esperienze da giocatore (positiva, ma chiusasi non troppo bene) e allenatore (non troppo lunga); soprattutto per il Banco di Sardegna, che ha riposato nell’ultima giornata e dunque non gioca dalla netta vittoria di Trieste, si tratta di una bella occasione per provare a blindare il secondo posto in classifica staccando la concorrenza, che si è fatta davvero folta.

Non sarà però un impegno facile, visto che l’Aquila biancoblu è in netta ripresa: il colpo della BLM Group Arena contro Trento ha portato Luca Dalmonte e i suoi ragazzi al decimo posto in classifica, con 4 punti di ritardo dalla zona playoff. Un mezzo miracolo per come era iniziata la stagione, ma del resto questa squadra ha talento e lo sta pian piano dimostrando. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Sassari; intanto possiamo fare una breve analisi su quelli che sono i temi principali legati alla partita della Unipol Arena, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Sassari sarà garantita da Eurosport 2: il canale è accessibile dal decoder satellitare – numero 211 – e dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai clienti Sky. In alternativa, come di consueto, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match, ma anche notizie sulla classifica e le statistiche di squadre e giocatori del campionato.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente Fortitudo Bologna Sassari è una partita interessante: Pozzecco sfida il suo passato e si trova a fronteggiare una squadra che ha saputo fare il cambio di marcia dopo l’esonero di Meo Sacchetti, che certamente non era il problema principale ma forse non era il tecnico giusto per guidare il roster costruito in estate. Con Dalmonte le cose sono cambiate, e adesso la squadra sembra avere anche una sua attitudine difensiva; nel corso del processo è stato aggiunto Tommaso Baldasso e perso Ethan Happ, il grande colpo di qualche mese fa che però ha presto cambiato casacca. Andando a giocare, guarda caso, per Sassari che aveva bisogno di un lungo con il quale dare appoggio e minuti di riposo a Miro Bilan, un forte candidato al titolo di MVP stagionale; gira e rigira non si può negare che la Dinamo abbia una corazzata con la quale è certamente in grado di vincere il campionato, ma quest’anno si parte tutti alle spalle di Milano e per battere l’Olimpia bisognerà sudare le proverbiali sette camicie. Intanto, vedremo se Sassari riuscirà a espugnare la Unipol Arena…



