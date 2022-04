Diretta Fortitudo Bologna Trento/ Streaming video tv: derby dell’Aquila! (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO: MATCH DELICATO!

Fortitudo Bologna Trento si gioca in diretta dal PalaDozza, alle ore 20:30 di sabato 16 aprile: la partita è valida per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una sfida di grande fascino, ma anche delicatissima: la Effe si gioca le ultime chance di salvezza in una stagione che sta andando anche peggio di quella precedente, che potesse soffrire era abbastanza evidente ma forse in pochi si aspettavano che occupasse la penultima posizione in classifica senza mai trovare il ritmo giusto anche quando certe cose nel roster sono cambiate.

La Dolomiti Energia non è messa molto meglio rispetto a quelli che erano gli obiettivi, ma se non altro c’è stato un periodo in cui le cose andavano davvero bene ed è soprattutto per questo che oggi la squadra di Lele Molin potrebbe anche prendersi quel posto nei playoff che in passato ha sempre ottenuto. Sarà molto interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Trento, aspettando che la partita si giochi facciamo ora una valutazione circa i temi principali della serata.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Fortitudo Bologna Trento non è una delle partite che per questa 27^ giornata di Serie A1 sono fornite dai canali della nostra televisione per la diretta tv. Ad ogni modo da questa stagione tutte le gare del nostro massimo campionato di basket hanno un denominatore comune, vale a dire la piattaforma Discovery Plus che è diventata broadcaster della Lega: dunque, anche in questo caso avremo una visione in diretta streaming video per tutti gli abbonati al servizio. Ricordiamo poi che sul portale della Lega, ovvero su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Fortitudo Bologna Trento, quello che possiamo dire circa la situazione dell’Aquila biancoblu è che l’anno scorso era prevista una sola retrocessione (dopo l’esclusione di Roma), di conseguenza la penultima posizione aveva consentito alla squadra allora allenata da Luca Dalmonte di salvarsi, vincendo una drammatica sfida salvezza contro Cantù e riuscendo addirittura, sempre per una classifica cortissima, a lottare virtualmente per un posto nei playoff all’ultima giornata. Quest’anno, allo stesso modo, la Fortitudo Bologna ha battuto Cremona nella sfida diretta ma potrebbe non bastare.

Adesso bisogna chiudere la regular season nel miglior modo possibile e sperare che altre squadre facciano peggio, ma non si parte da una situazione di vantaggio e quindi sarà molto dura. Anche per Trento raggiungere i playoff, perché dopo un buon girone di andata la Dolomiti Energia ha improvvisamente perso la bussola: certo lo sforzo del doppio impegno è costato, ma guardando al cammino in Eurocup (una sola vittoria) appare strano che questa Trento sia crollata così tanto, fino a trovarsi pericolosamente vicina alla zona retrocessione. La netta vittoria contro Brindisi sembra aver rimesso le cose a posto ma non è finita, questa partita del PalaDozza appare decisamente importante…











