Diretta Fortitudo Bologna Trento/ Streaming video tv: partita da playoff (basket A1)

Fortitudo Bologna Trento si gioca alle ore 20:30 di sabato 7 dicembre: si tratta dell’anticipo della 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Pompea torna a giocare dopo il turno di riposo: la sua ultima partita resta dunque quella disputata sul parquet di Cantù con vittoria sul filo di lana, seconda affermazione consecutiva – dopo il colpo contro Milano – che ha permesso alla squadra emiliana di confermare la sua presenza in zona playoff, con il quinto posto in classifica. Anche la Dolomiti Energia però ha dimostrato di stare bene: lo scorso sabato ha battuto Brindisi, una delle migliori squadre del torneo, e ha così riscattato il ko subito al Taliercio. Per l’Aquila di Nicola Brienza i punti sono 10, due meno della Fortitudo: anche in questo caso si corre per la post season, ma guardando al breve periodo l’obiettivo di entrambe è partecipare alla Final Eight di Coppa Italia. Non resta dunque che aspettare di valutare quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Trento, intanto però possiamo parlare di alcuni dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Trento non viene trasmessa sui canali del nostro Paese: non essendo una delle partite scelte per questo turno di campionato, l’unica soluzione per seguirla è quella di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori e delle due squadre.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Fortitudo Bologna Trento ci presenta una partita tra due squadre che stanno facendo bene: in generale questo campionato di Serie A1 si sta rivelando parecchio livellato, vero che siamo soltanto ad un terzo del percorso ma a oggi Pistoia, virtualmente retrocessa, con due vittorie potrebbe tornare addirittura in zona playoff. In questo contesto si inseriscono perfettamente Pompea e Dolomiti Energia, che arrivano da percorsi diversi: la Fortitudo dopo aver dominato la scena del basket italiano (solo due scudetti, ma una serie impressionante di partecipazioni alle finali) è riuscita a tornare nel massimo campionato e vuole giustamente giocare un ruolo da protagonista arrivando nelle prime otto, e dimostrando di poter tornare grande. Trento in epoca recente ha giocato consecutivamente due serie per il tricolore, ha fatto passi da gigante in pochi anni e poi ha dato l’addio a Maurizio Buscagla, sostanzialmente provando a ripartire con un nuovo progetto. Arrivare ai playoff sarebbe comunque un risultato più che accettabile, considerando appunto che le avversarie sono davvero tante e a oggi tutte potrebbero candidarsi alla post season; questa partita è importante perchè potrebbe permettere a Bologna di blindare la sua posizione, o a Trento di recuperare qualche posizione. Staremo a vedere come finirà…



