Diretta Fortitudo Bologna Trento/ Streaming video tv: sfida sul fondo (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO: DI CHI SARÀ LA PRIMA VITTORIA?

Fortitudo Bologna Trento, che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 20:30 di sabato 10 ottobre ed è una delle due partite che rappresentano gli anticipi nella 3^ giornata di basket Serie A1 2020-2021. Si affrontano due squadre che non sono ancora riuscite a vincere in campionato, e dunque hanno bisogno di una bella boccata di ossigeno: l’Aquila biancoblu sta deludendo tutte le premesse che erano ottime, è caduta sul parquet della Unipol Arena contro Varese, facendosi rimontare il vantaggio maturato nel primo tempo, e adesso comincia a temere che le certezze acquisite possano venire meno creando una situazione psicologicamente complessa. Anche la Dolomiti Energia però deve fare fronte a un avvio di stagione non eccellente, con due sconfitte contro squadre tecnicamente alla portata (l’ultima in casa contro Reggio Emilia) che hanno creato qualche dubbio. Staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Trento, della quale possiamo intanto analizzare alcuni dei temi principali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Trento è disponibile, essendo questa una delle partite trasmessa sul canale Eurosport 2: vi avranno accesso soltanto gli abbonati a Sky che troveranno questa emittente al numero 211 del loro decoder. Tutti gli altri potranno invece sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce l’intero pacchetto della Serie A1 di basket, sarà naturalmente una visione in diretta streaming video mentre per le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, potrete consultare il sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

E’ come visto un match delicato Fortitudo Bologna Trento, perché le due squadre vanno ancora a caccia della prima vittoria in campionato e non possono più permettersi di perdere terreno. La Dolomiti Energia, va detto, è abbonata agli inizi stagionali a rilento ma poi nelle ultime stagioni ha sempre dimostrato di potersi riprendere e centrare i playoff, il post-lockdown però sembra aver livellato tutto il gruppone della Serie A1 e dunque perdere troppo contatto può rivelarsi determinante fin da subito. Se non altro Trento è al 100% di vittorie in Eurocup, e martedì ha schiantato un’ottima squadra come il Promitheas; non ha lo sfogo europeo la Fortitudo, costruita per piazzarsi al di sotto delle grandi favorite ma che per il momento sta girando davvero poco difensivamente. Lo ha dimostrato domenica scorsa contro Varese, facendosi rimontare e non riuscendo ad arginare la Openjobmetis nonostante le ottime prove individuali dei suoi scorer; Meo Sacchetti deve lavorare soprattutto su questo aspetto per impedire che il suo campionato si complichi ancor più.

