Diretta Fortitudo Bologna Treviso/ Streaming video Rai: torna un classico (basket A1)

Fortitudo Bologna Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Alessandro Nicolini, si gioca come posticipo serale nella quarta giornata del campionato di Serie A1 2019-2020. Al PalaDozza, domenica 13 ottobre alle ore 20:45, il massimo torneo della nostra pallacanestro riaccoglie due piazze storiche che mancavano da tempo, e che rinnovano una straordinaria rivalità che ha contrassegnato soprattutto i primi anni del XXI secolo; certo nel processo sono cambiate ragioni sociali e si sono vissuti anni bui, la famiglia Benetton ha da tempo abbandonato la città veneta ma qui si respira comunque grande basket, perchè le passioni non muoiono. L’obiettivo per entrambe non può che essere quello dei playoff: forse è solo un traguardo virtuale perchè realisticamente la salvezza è il primo tassello da porre nel mosaico della stagione, ma è inevitabile che realtà di questo tenore debbano idealmente puntare sempre in alto. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Treviso, non vediamo l’ora di rivedere questa scintillante partita nel campionato di basket Serie A1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Treviso sarà trasmessa dalla televisione di stato, essendo il posticipo serale del turno: l'appuntamento dunque è su Rai Sport o Rai Sport +, in chiaro per tutti e con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) sul quale troverete informazioni utili sulle due squadre in campo, la classifica e le statistiche del campionato.

DIRETTA FORTITUDO BLOOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Dobbiamo dire, nel presentare la diretta di Fortitudo Bologna Treviso, che queste due squadre si sono affrontate più volte negli ultimi anni: entrambe infatti lottavano per la promozione in Serie A1, ma il fatto che ci fosse un solo posto disponibile rendeva decisamente complicato un salto di categoria che fino a pochi mesi fa era toccato ad altre piazze. La svolta appunto l’anno scorso, quando la Fortitudo (oggi sponsorizzata Pompea) ha centrato il primo posto nel girone Est (dominandolo) e la De’ Longhi, che ha chiuso alle sue spalle, ha avuto pochi problemi nei playoff schiantando Capo d’Orlando, ultima avversaria, anche grazie all’infortunio di Brandon Triche. Oggi le due squadre si ritrovano faccia a faccia nel massimo campionato, rinverdendo una grande rivalità; ha iniziato bene soprattutto Bologna che ha vinto due partite (anche contro Venezia) prima di perdere nettamente a Varese, nella stessa domenica in cui Treviso ha finalmente vinto la sua prima gara (in casa contro Pistoia) dopo i due ko maturati contro Milano e Cremona. Adesso si inizia a fare sul serio: si rinnova anche il duello delle panchine tra Antimo Martino e Massimiliano Menetti, vedremo allora come procederanno le cose in questo primo capitolo.



