Diretta Fortitudo Bologna Treviso/ Streaming video tv: grande classica di basket A1!

Fortitudo Bologna Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Guido Giovannetti e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di sabato 7 novembre: alla Unipol Arena va in scena una partita valida per la 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, peraltro una delle più interessanti nel turno per quello che è il contesto. La De’ Longhi non ha giocato nemmeno la scorsa settimana, fermata nuovamente dal Coronavirus: bisogna tornare alla sconfitta di Brindisi per trovare il suo ultimo impegno, ma nel frattempo sono trascorsi 20 giorni e inevitabilmente Max Menetti teme che la condizione dei suoi giocatori sia al ribasso, perché un conto è allenarsi e un conto testare in gara le cose assimilate. Dopo tutto però non se la passa bene la Fortitudo, che proprio al PalaPentassuglia ha subito una netta ripassata: la classifica non è quella sperata e dunque bisognerà lavorare alacremente per tornare in zona playoff. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Treviso, provando a tracciare alcuni dei temi principali legati alla serata.

La diretta tv di Fortitudo Bologna Treviso non è una di quelle che sono trasmesse per questo turno di campionato, almeno sulla nostra televisione: come sempre l’appuntamento per gli appassionati di basket è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutto il programma del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, dalla classifica del torneo ai contenuti multimediali passando ovviamente per le statistiche dei giocatori e delle squadre e il tabellino play-by-play di questa partita.

Nella diretta di Fortitudo Bologna Treviso si affrontano due squadre che hanno avuto lo stesso percorso recente: entrambe dominanti o comunque vincenti in ambito nazionali, competitive in Europa con finali disputate, hanno vissuto un drastico ridimensionamento legato a fattori differenti, sono sprofondate nelle serie minori e hanno impiegato qualche anno per tornare al massimo livello del basket italiano. Promosse a braccetto nel 2019, dopo essere state avversarie in Legadue con anche serie di playoff emozionanti, stanno ora cercando di riprendersi il loro posto al sole ma il cammino ovviamente è complicato, perché nel frattempo la geografia delle forze in campo è stata ridisegnata. In particolar modo l’Aquila biancoblu sta deludendo le attese, perché in estate aveva costruito un gruppo che lasciava intendere di potersi giocare subito qualcosa di importante; al momento non è ancora così ma c’è tutto il tempo per recuperare, intanto sarà interessante scoprire chi avrà la meglio in questa partita.



