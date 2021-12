DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE/ Video streaming tv: parla Antimo Martino

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE: PARLA ANTIMO MARTINO

Verso la diretta di Fortitudo Bologna Trieste, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa per citare le dichiarazioni di Antimo Martino, coach della Fortitudo, dopo la sconfitta incassata dai suoi ragazzi in casa di Tortona: ”Complimenti a Tortona. Per noi non era una partita facile da affrontare, e vorrei vedere le cose positive: l’atteggiamento e la voglia di provarci. Siamo stati molto bravi fino al 25’, poi Tortona ha preso un piccolo vantaggio. Noi siamo riusciti a non staccarci, poi qualche rimbalzo offensivo ci ha condannato”.

L’analisi di coach Martino si era mischiata a uno sguardo sul futuro: “Buono l’atteggiamento dei nuovi pur con qualche errore, abbiamo le possibilità per superare questo trend negativo e speriamo di recuperare qualche infortunato per iniziare, già da Trieste, a giocare con un nuovo assetto. Abbiamo dei problemi ma possiamo fare molto meglio di quanto fatto finora, specie con l’arrivo dei nuovi giocatori. Per molto tempo siamo stati in grado di fare la miglior partita possibile, sia in attacco che con la zona difensiva che è stata fatta proprio per necessità. Oggi, fino a quando abbiamo avuto le giuste energie, abbiamo fatto bene”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Trieste non sarà garantita questa sera, di conseguenza l’unico riferimento per seguire il match sarà naturalmente quello della diretta streaming video sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana.

FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE: PUNTI PESANTI

Fortitudo Bologna Trieste, diretta dagli arbitri Martolini, Nicolini e Dori, sarà il posticipo che alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, chiuderà il programma della undicesima giornata della Serie A di basket 2021-2022. Sarà un lunedì sera imperdibile, perché la diretta di Fortitudo Bologna Trieste metterà in palio punti molto pesanti, anche se per motivi opposti: la Fortitudo Kigili Bologna è infatti tristemente ultima con soli 4 punti, mentre l’Allianz Pallacanestro Trieste culla sogna di gloria con 12 punti.

Nella scorsa giornata, la Fortitudo Bologna ha perso anche sul campo di Tortona, confermando una volta di più tutti i problemi che stanno riguardando la squadra allenata da coach Martino. Discorso ben diverso per Trieste, anche se la vittoria per 70-69 contro Trento è arrivata soltanto a fil di sirena, ma è comunque servita per consolidarsi nei piani alti della classifica. Fortitudo Bologna Trieste dunque mette in palio due punti assai pesanti: chi avrà la meglio?

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE: IL CONTESTO

Abbiamo già capito che la diretta di Fortitudo Bologna Trieste metterà di fronte due formazioni che stanno vivendo situazioni assai differenti. I padroni di casa bolognesi arrivano dalla sconfitta in casa di Tortona, dove la Fortitudo ha fatto partita pari nel primo tempo, ma per poi cedere nettamente nel terzo quarto e non riuscire più a raddrizzare la situazione, nonostante i 18 punti messi a referto da Feldeine e la parità negli assist.

Trieste arriva invece da un duello emozionante contro Trento, in una partita che è stata risolta solamente a fil di sirena dopo che lungo i 40 minuti non c’era mai stato un margine di vantaggio superiore ai 7 punti. L’Allianz ha avuto la meglio trascinata dai 19 punti di Banks, ma anche dai 10 rimbalzi di Grazulis e dai 10 assist di Fernandez: l’obiettivo è consolidarsi subito alle spalle delle due big.



