Diretta Fortitudo Bologna Venezia/ Streaming video tv: big match al Pala Dozza

Fortitudo Bologna Venezia, in diretta dal Pala Dozza, è la partita di basket in programma oggi, domenica 29 settembre 2019 per la seconda giornata della Serie A1: palla a due fissato per le ore 18.30. Ecco quindi che si comincia a fare sul serio nel primo campionato italiano: dopo quindi l’esordio registrato solo in settimana nel primo turno infrasettimanale, ecco che la pallacanestro torna ad animare il fine settimana e lo fa con la diretta tra Fortitudo Bologna e Venezia, duello tra le due aquile. Padrona di casa ovviamente la squadra emiliana di Antimo Martino, che da neopromossa dopo la vittoria del campionato est della Serie A2 ha voglia di farsi vedere tra i big. Di contro però ecco gli orogranata di De Raffaele, campione d’Italia in carica. Ci attende quindi uno scontro davvero eccezionale questa sera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Venezia non è una di quelle che saranno disponibili nella seconda giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: IL CONTESTO

La diretta Fortitudo Bologna Venezia di questa sera, come abbiamo detto prima si annuncia con invero big match per la seconda giornata del campionato di Serie A1. Sul parquet del Pala Dozza infatti vi saranno due club, non solo associati simpaticamente dalla medesima mascotte, ma che pure sono approdati a questo campionato avendo alle spalle una magnifica stagione, che è culminata con la vittoria del titolo del proprio campionato. In più Fortitudo Bologna e Venezia hanno iniziato nel migliore dei modi anche la stagione corrente e certo vogliono dare subito seguito a tale risultato. Ricordiamo infatti bene che le V emiliane nella partita di esordio della Serie A1 hanno ben avuto la meglio su Pesaro con il risultato di 80.72. Non ha messo il piede in fallo neppure la squadra di De Raffaele. I lagunari infatti hanno iniziato bene questa stagione da campiono in carica, battendo solo pochi giorni fa la neopromossa Trieste, con il risultato di 78-73.



© RIPRODUZIONE RISERVATA