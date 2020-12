Diretta Fortitudo Bologna Venezia/ Streaming video tv: sfida intrigante (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: SEGNALI DI RIPRESA PER L’AQUILA

Fortitudo Bologna Venezia verrà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Beniamino Manuel Attard e Federico Brindisi: alle ore 18:00 di domenica 27 dicembre si gioca alla Unipol Arena per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Smaltite le feste – si fa per dire – le due squadre tornano a incrociarsi sul parquet: ricordiamo che la Reyer era già stata in campo per recuperare il match contro Trieste e sta pian piano ritrovando tutti i suoi elementi dopo il focolaio di Coronavirus, ha ripreso la marcia e tra due giorni sarà chiamata a giocare anche in Eurocup, dove però la situazione è compromessa.

Segnali di ripresa per l’Aquila che, battuta Cremona in questo palazzetto, ha se non altro agganciato le altre squadre e può ora sperare di lottare per la salvezza prima di pensare a un eventuale viaggio ai playoff, che restano un obiettivo. Vedremo quindi quello che succederà nell’interessante diretta di Fortitudo Bologna Venezia; aspettando che arrivi la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Venezia non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento classico e unico sarà allora quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili sul match – il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet – e sul torneo, come le classifiche anche di rendimento e i contenuti multimediali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Venezia ci presenta una partita molto interessante: Luca Dalmonte, insediatosi sulla panchina emiliana dopo l’esonero di Meo Sacchetti, ha dimostrato di poter alzare il livello di competitività di una squadra che forse aveva bisogno di una scossa simile, e che adesso può davvero navigare alla ricerca di maggiore gloria. La situazione resta pesante e sicuramente il roster potrebbe essere amalgamato meglio, ma la firma di Dario Hunt ha sistemato qualcosa sotto canestro –a livello offensivo – e il talento è troppo per pensare che l’Aquila debba esclusivamente lottare per la salvezza. La Reyer aveva perso smalto a causa dei tanti positivi al Coronavirus: purtroppo il focolaio è arrivato nel momento decisivo della Eurocup e gli orogranata hanno dovuto abbandonare la competizione, anche se devono recuperare la partita contro il Partizan e dunque, al netto delle scelte di Walter De Raffaele riguardo le rotazioni, dovranno sprecare altre energie preziose. In campionato la classifica non è quella che ci si aspettava, ma c’è tutto il tempo disponibile per rientrare nelle prime quattro e sicuramente questo gruppo ha le carte in regola per attentare anche alle prime due posizioni.



