Diretta Fortitudo Bologna Virtus Bologna/ Streaming video tv: è derby! (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA: SFIDA D’ALTRI TEMPI!

Fortitudo Bologna Virtus Bologna, in diretta alle ore 18:00 di domenica 22 novembre alla Unipol Arena, vale per la nona giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: torna il grande spettacolo del derby, siamo ancora lontani dai momenti gloriosi in cui il capoluogo emiliano era Basket City ma se non altro le V nere sono riuscite a tornare a giocarsi virtualmente e idealmente lo scudetto. Non così si può dire della Fortitudo, rientrata nel massimo campionato solo l’anno scorso: che il progetto sia ambizioso lo si è capito dalle scelte e dal budget a disposizione, ma questo inizio di stagione è stato pessimo e addirittura l’Aquila deve provare a lottare per non retrocedere. Entrambe le squadre hanno saltato l’ultimo impegno, e sono reduci da sconfitte interne: particolarmente sanguinosa quella dei biancoblu che hanno perso contro Treviso una sfida diretta. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi principali che verranno affrontati sul parquet.

FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Virtus Bologna non sarà una di quelle che vengono trasmesse dalla nostra televisione in questo fine settimana ma tuttavia, come ormai abbiamo imparato, anche questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A1 – è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che ne fornisce la visione in diretta streaming video (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Fortitudo Bologna Virtus Bologna è sempre uno spettacolo, a prescindere da quale sia la situazione: nell’attualità possiamo dire che la Segafredo stia viaggiando leggermente al di sotto di quelle che erano premesse e aspettative, ha già perso tre volte sul proprio parquet e nell’ultima gara giocata si è arresa anche a Brindisi, che certamente sta volando ma che rappresentava un test importante per la banda di Sasha Djordjevic. Ancora peggio l’Aquila, come abbiamo detto: Meo Sacchetti non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio e la sua squadra si trova all’ultimo posto in classifica, avendo vinto una sola partita. Ci sono gare da recuperare e chiaramente è presto per fare un bilancio concreto e definitivo, ma certamente in società stanno iniziando a preoccuparsi soprattutto per le evidenti lacune in fase difensiva. Cosa che era abbastanza nota quando il roster era stato costruito, ma si pensava che la potenza dell’attacco potesse ovviare al problema; adesso invece Sacchetti avrà molto di cui lavorare per presentare una squadra che possa uscire dalla brutta zona di classifica e rilanciarsi verso i playoff, sapendo anche come la concorrenza sia particolarmente folta.

