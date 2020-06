Diretta Fortuna Dusseldorf Dortmund/ Streaming video tv: big match da testa coda!

Pubblicità

Fortuna Dusseldorf Dortmund, in diretta dalla Merkus Spiel Arena di Dusseldorf, è la sfida in programma oggi sabato 13 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. E’ partita da testa coda della classifica della Bundesliga quella che ci attende oggi pomeriggio nella 31^ giornata di campionato. La diretta Fortuna Dusseldorf Dortmund infatti ci propone un match con due club che ormai appaiono sicuri del destino che loro riserverà questo finale di stagione. Dopo tutto i gialloneri, abbandonato il sogno di vincere lo scudetto, pure sono sicuri di chiudere il campionato con il biglietto per la prossima stagione della Champions League. Gli F95 invece sanno bene li attende un finale di stagione ben amaro e complicato: la formazione biancorossa, dopo anche la manita subita solo pochi giorni fa contro i bavaresi, pare condannata alla retrocessione a fine campionato, o perlomeno alla furiosa lotta per rimanere a galla, visto che in quella parte della graduatoria i distacchi sono davvero minimi. E certo in vista di una salvezza davvero a rischio, tutti i punti varranno tantissimo, anche quelli messi in palio stasera, ben difficili da recuperare contro la seconda forza della Bundesliga. Ma mai dire mai alla vigilia di questo entusiasmante big match, che naturalmente si disputerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Fortuna Dusseldorf e Dortmund sarà visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Sky: appuntamento alle ore 15.30 dunque a canale Sky Sport Football (203). Sarà garantita la diretta streaming video del big match della Bundesliga poi tramite il noto servizio Sky Go, disponibile per gli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI FORTUNA DUSSELDORF DORTMUND

Per le probabili formazioni di Fortuna Dusseldorf Dortmund entrambi i tecnici nella 31^ giornata di Bundesliga dovrebbe affidarsi solo ai loro titolari più in forma, tenuto naturalmente contro degli assenti annunciati. Che già in casa degli F95 se ne contano almeno due e dunque Wiesner, fermo per un problema alla caviglia, e Bodzek, squalificato dal giudice sportivo. Per il big match di questo pomeriggio dunque, Rosler dovrebbe in ogni caso puntare sul classico 3-5-2, che vedrà in attacco confermati dal primo minuto Karaman e Hennings. Toccherà dunque a Zimmermann, Stoger, Morales, Berisha e Thommy agire nell’ampio reparto al centro, mentre in difesa dovrebbero ricevere la maglia da titolare Ayhan, Hoffmann e Suttner,

Dovrebbe invece essere il 3-4-3 il modulo di riferimento di Favre, che nonostante il valore dell’avversario, pure non dovrebbe rinunciare ai propri titolari di riferimento in questo turno. Ecco che allora vedremo Hazard e Sancho, in compagnia del ritrovato Haaland in attacco: nella mediana invece vi sarà posto per Hakimi, Emre Can, Witsel e Guerreiro. Toccherà infine ai soliti Piszczek, Hummels e Akanji coprire il reparto difensivo di fronte a Burki, in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della diretta tra Fortuna Dusseldorf e Dortmund, certo non facciamo fatica a assegnare ai gialloneri il favore del pronostico. Pure il portale di scommesse snai, per l’1×2 del match ha concesso agli ospiti al successo la valutazione di 1.38, mentre è stata quotata a 7.50 la vittoria dei padroni di casa: il pareggio vale invece 5.25.



