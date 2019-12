Diretta Francavilla Foggia/ Streaming video tv: rossoneri favoriti (Serie C)

Francavilla Foggia, in diretta dallo stadio Nunzio Fittipaldi di Francavilla in Sinni (PZ), è una partita valida per la sedicesima giornata del girone H del campionato di Serie D 2019-2020. Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre 2019. Francavilla Foggia mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica molto differenti. I padroni di casa infatti navigano nei bassifondi con appena 15 punti e oggi saranno chiamati a un compito davvero difficile contro il Foggia, che a quota 31 punti lotta con il Bitonto per la leadership della classifica e che domenica scorsa aveva sconfitto con un perentorio 3-0 il Gelbison Cilento, riscattando immediatamente l’eliminazione in Coppa Italia Serie D, maturata solamente ai calci di rigore contro il Città di Fasano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Francavilla Foggia, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rossonera sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCAVILLA FOGGIA

Analizziamo anche le probabili formazioni attese per Francavilla Foggia. Genny Del Prete potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-4-2 con Caruso in porta e davanti a lui una difesa a quattro composta da Benivegna, Quinto, Cabrera e Nicolas. A centrocampo i mediani Flordelmundo e T. Grandis più gli esterni Petruccetti e Lorusso, infine in attacco la coppia formata da Nolé e M. Grandis. Il Foggia di Ninni Corda invece dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 con Gentile, Visconi e Di Masi nella retroguardia a tre davanti al portiere Fumagalli; a centrocampo gli esterni Kourfalidis e Di Jenno più i mediani Sadek e Cittadino, in attacco il trequartista Staiano alle spalle delle due punte Cannas e Tortori.



