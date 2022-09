Diretta Francia Austria/ Streaming video tv: per la salvezza, Nations League

DIRETTA FRANCIA AUSTRIA: RISULTATO SCONTATO…

Francia Austria, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 22 settembre 2022, sarà una partita valida per la quinta giornata del girone 1 della Lega A di Nations League 2022-2023. Presentando la diretta di Francia Austria, dobbiamo per prima cosa ricordare che la Francia detentrice del titolo (oltre che campione del Mondo in carica) ha già abdicato perché con due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate è già matematicamente impossibile che possa raggiungere la Final Four, anzi rischia quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Lega B.

Il terzo posto è ormai l’unico realistico obiettivo, per evitare l’umiliazione di una retrocessione che quel punto toccherebbe proprio all’Austria, che ha 4 punti in classifica e precede i Bleus. All’andata a Vienna ci fu a giugno un pareggio per 1-1 che naturalmente andrebbe più che bene agli austriaci se ripetuto anche oggi, la salvezza in Lega A contro Francia, Danimarca e Croazia sarebbe senza dubbio un ottimo traguardo per gli austriaci. Posta in palio di conseguenza piuttosto delicata, che cosa potrebbe succedere nella diretta di Francia Austria?

FRANCIA AUSTRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Austria sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale numero 201 della piattaforma, cioè Sky Sport Uno. Questo significa che sarà garantita anche la diretta streaming video di Francia Austria, che sarà disponibile tramite il noto servizio Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA

Andiamo adesso ad analizzare alcune ipotesi circa le probabili formazioni della diretta Francia Austria. I padroni di casa devono vincere e per riuscirci potrebbero affidarsi a un modulo molto aggressivo, con la porta difesa dal milanista Maignan e in attacco magari un altro campione d’Italia come Giroud, che potrebbe trovare posto in un attacco con Griezmann e Mbappé naturalmente punti di riferimento, mentre a centrocampo cerca spazio l’ex Roma Veretout.

Nel 4-4-2 austriaco invece il punto di riferimento sarà sicuramente Arnautovic, considerato l’ottimo periodo di forma dell’attaccante del Bologna, mentre negli altri reparti i punti di riferimento saranno naturalmente il capitano Alaba in difesa e poi Sabitzer a centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Francia Austria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene nettamente favoriti per la vittoria i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,35. Si sale poi già a quota 5,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Austria.

