Qualificazioni Mondiali, Diretta Francia Azerbaigian, streaming video tv: impresa titanica per gli azeri che sfideranno i vicecampioni (10 ottobre 2025)

DIRETTA FRANCIA AZERBAIGIAN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Questo angolo delle statistiche della diretta di Francia Azerbaigian sarà molto importante per capire lo stato di forma della Francia, una delle squadre più dominanti del panorama europeo. I transalpini arrivano con numeri da gigante: 2,8 expected goals (xG) prodotti a gara, 2,6 gol segnati di media e un possesso schiacciante (66%) che riflette il controllo totale delle partite. Difensivamente, la squadra di Deschamps resta un muro: solo 0,5 xG concessi e 2 tiri nello specchio subiti per partita. Tra i protagonisti spiccano Kylian Mbappé, autore di 5 gol e 3 assist nelle ultime 6 gare.

L’Azerbaigian, invece, cerca di limitare i danni: possesso medio del 38%, 0,7 xG prodotti, ma anche 1,9 gol subiti di media. Gli ospiti si chiudono e ripartono, ma difficilmente reggeranno il ritmo e la qualità atletica dei Bleus. Ci sarà da divertirsi questo è sicuro, anche se i numeri sembrano far propendere per una sfida numerica tra Davide contro Golia, sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Francia Azerbaigian, il fischio di inizio sta per arrivare. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA FRANCIA AZERBAIGIAN, STREAMING VIDEO

Brutte notizie per coloro che vorranno vedere la diretta Francia Azebaigian poiché non sarà visibile. L’unica alternativa è seguire Diretta Gol su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

BLUES FAVORITISSIMI

“Davide contro Golia”, si potrebbe riassumere così la diretta Francia Azerbaigian che andrà in scena questo venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio dei Principi di Parigi, match valevole per la terza giornata di qualificazioni Mondiali.

La Francia fin qui ha risposto presente con due vittorie in altrettante partite, una in campo neutro contro l’Ucraina per 2-0 e successivamente il 2-1 con l’Islanda nonostante la sofferenza finale a causa di un rosso al 68′ per Tchouameni (risultato già di 2-1) e una rete annullata agli islandesi all’88’ con Gudjohnsen.

L’Azerbaigian invece sta vivendo una situazione ben più difficile. Un solo punto ovvero quello racimolato a Baku contro l’Ucraina con il rigore decisivo di Mahmudov per l’1-1 mentre con l’Islanda era arrivata un sonoro 5-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AZERBAIGIAN

La Francia si schiererà con il modulo 4-2-3-1. In porta Maignan, difeso dal quartetto Koundé, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez. Agiranno a centrocampo Rabiot e Koné con Barcola, Olise e Nkunku dietro a Mateta.

Più accorto l’assetto tattico dell’Azerbaigian che predilige il 5-4-1. Tra i pali Məhəmmədəliyev, protetto da Alıyev, Bədəlov, Mustafazadə, Kryvocjuk e Cəfərquliyev. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Emreli, Mahmudov, Khaybulayev e Ahmadzada con Dadashov attaccante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCIA AZERBAIGIAN

Le quote sono naturalmente tutta dalla parte della Francia a 1.02. La vittoria dell’Azerbaigian è data a 51 volte la posta in palio con il pareggio a 21. Over 2.5 a 1.11, Under alla stessa soglia a 6.50.