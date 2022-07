Diretta Francia Belgio donne/ Streaming video tv: Bleus sul velluto? (Europei 2022)

DIRETTA FRANCIA BELGIO DONNE: ALTRO SHOW DELLE BLEUS?

Francia Belgio donne, in diretta dal New York Stadium di Rotherham, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 14 luglio ed è valida per la seconda giornata del gruppo D agli Europei 2022 di calcio femminile. Dopo la roboante vittoria sull’Italia, un 5-1 con tutti i gol segnati nel primo tempo, le Bleus cercano conferme avendo dimostrato di essere ampiamente in corsa per il titolo: nazionale devastante che parte super favorita anche contro l’avversaria di questa sera, e che con una seconda vittoria archivierebbe di fatto la qualificazione ai quarti di finale del torneo con un turno di anticipo.

Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score: tocca subito all'Italia!

Il Belgio può essere considerato come un outsider, e infatti l’Italia se ne dovrà preoccupare tra qualche giorni: questa nazionale all’esordio ha pareggiato contro l’Islanda – recuperando il match con un rigore – e dunque è in piena corsa per qualificarsi ai quarti, con la sensazione comunque che la partita decisiva sarà quella contro le azzurre in cui potrà essere necessaria una vittoria. Staremo a vedere, intanto chiaramente ci dobbiamo concentrare sulla diretta di Francia Belgio donne e, aspettando che si giochi, fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Italia Islanda donne (risultato 0-0) streaming video Rai 1: si comincia!

DIRETTA FRANCIA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta tv di Francia Belgio donne l’appuntamento sarà sulla televisione satellitare, che fornisce l’intera programmazione degli Europei 2022 di calcio femminile: su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) si potrà seguire questa partita del gruppo D (seconda giornata), e naturalmente bisogna citare il fatto che in assenza di un televisore sarà attivabile – senza costi aggiuntivi – il servizio di diretta streaming video di Francia Belgio, che viene garantito dall’applicazione Sky Go e permetterà la visione del match su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA DONNE/ Agnese Bonfantini, il jolly da giocarsi

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BELGIO DONNE

Nella diretta Francia Belgio donne almeno un paio di cambi possono essere operati da Corinne Diacre: pensiamo soprattutto a Dali e Malard, che possono giocare a centrocampo (per Toletti o Bilbaut) e Malard, pronta a subentrare a Diani o Delphine Cascarino nel tridente. Di fatto potrebbe anche riposare Geyoro, dopo la tripletta, ma eventualmente il turnover potrebbe arrivare nell’ultima partita del girone; questa sera dovremmo vedere lei in mezzo e Katoto da centravanti, con Tounkara e Renard davanti a Peyraud-Magnin e due laterali basse come Perisset e Karchaoui.

Ives Serneels può confermare il suo 4-1-3-2 per Francia Belgio donne: in porta avremmo Evrard con una difesa comandata centralmente da Kees e De Neve, mentre sulle fasce opererebbero Vangheluwe e Philtjens in qualità di terzini. A centrocampo la regia sarà quella di Vanhaevermaet, a segno contro l’Islanda dal dischetto; davanti a lei di fatto una trequarti con Cayman e Biesmans, De Calgny – top scorer nelle qualificazioni – agirebbe a supporto delle due attaccanti Dhont e Wullaert, formando di fatto un 4-1-2-1-2 come modulo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA