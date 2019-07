Diretta Francia Belgio/ Streaming video e tv: Bleus favorite (Europei basket)

Francia Belgio si gioca in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado: è il terzo quarto di finale agli Europei di basket femminile 2019, quello che mette a confronto due nazionali che nell’ultima edizione del torneo hanno raggiunto il podio e puntano dunque a confermarsi. Solo una però potrà ripetere la semifinale del 2017, e il pronostico tira decisamente dalla parte della Francia che, avendo vinto il suo girone eliminatorio, ha anche avuto più tempo per riposarsi rispetto ad un Belgio che è sceso in campo soltanto due giorni fa per giocare il turno intermedio contro la Slovenia. Partita vinta sul filo di lana, a conferma però della pericolosità di questa squadra; dunque ci mettiamo in attesa della diretta di Francia Belgio, della quale possiamo adesso analizzare alcuni dei temi principali rispetto alle partite che queste due nazionali hanno disputato fino a qui.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Belgio è garantita dalla televisione satellitare, che ha l’esclusiva per gli Europei di basket femminile 2019: il canale al quale riferirsi è Sky Sport Arena (numero 204), e tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FRANCIA BELGIO: IL CONTESTO

Francia Belgio è una partita che, come detto, vede le Bleus partire favorite: forse la nazionale transalpina non ha espresso tutto il suo potenziale nel primo turno, ma ha comunque vinto tutte le sue partite in maniera convincente. I risultati spesso non dicono tutto e, per esempio, il +13 sulla Repubblica Ceca all’esordio è arrivato solo nel finale e con una Oliva Epoupa che ha fatto la parte della leonessa laddove la veterana Sandrine Gruda ha tradito le attese; poi il percorso è stato più netto ma la Francia ha comunque rischiato di perdere il primo posto nel girone a favore della Svezia, battuta in volata. Il Belgio, qualificato come secondo in virtù della differenza canestri, ha fatto il colpo grosso all’esordio battendo la Russia: a questa nazionale basterebbe la presenza di una campionessa come Emma Meesseman per essere pericolosa, e allora possiamo già dire che una potenziale chiave di questa partita risiederà nella capacità della Francia di tagliare i riferimenti alla leader avversaria, così che il Belgio dovrà provare a vincere la partita con altre risorse offensive (per esempio Kim Mestdagh, 14,0 punti di media nella prima fase). Sarà comunque una partita molto interessante, e non vediamo l’ora di assistervi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA