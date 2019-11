Diretta Francia Brasile U17/ Streaming video tv, semifinale Mondiali Under 17

Francia Brasile U17, diretta dall’arbitro Iván Barton di El Salvador presso l’Estádio Bezerrão di Gama, è la seconda semifinale dei Mondiali Under 17: l’appuntamento è alla mezzanotte italiana (le 20.00 locali) tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2019. Siamo dunque sempre più nel vivo del torneo iridato giovanile che proprio il Brasile sta ospitando in queste settimane: Francia Brasile U17 decreterà il nome della seconda squadra qualificata per la finale di domenica, che avrà luogo in questo stesso stadio. Il Brasile ai quarti ha eliminato l’Italia vincendo per 2-0 e cercherà naturalmente di sfruttare anche il fattore campo, però la Francia sarà un ostacolo durissimo. L’Under 17 transalpina infatti ai quarti ha eliminato la Spagna con un 6-1 che non ha bisogno di molti commenti: giocare in Brasile contro i padroni di casa certamente non sarà facile, ma la Francia sogna di fare il bis del titolo vinto fra i “grandi” l’anno scorso per diventare in tutti i sensi la nazione guida del calcio mondiale.

Parlando delle probabili formazioni di Francia Brasile U17, ecco che il c.t. transalpino Jean-Claude Giuntini naturalmente si baserà sul 4-2-3-1 che ha travolto la Spagna ai quarti: Zinga in porta; linea difensiva a quattro con Soppy, Matsima, Kouassi e Pembelé da destra a sinistra; in mediana l’interista Agoumé e Ahmanda, mentre sulla trequarti agiranno i due esterni Lihadji a destra e Mbuku a sinistra più Aouchiche in posizione centrale in appoggio al centravanti Rutter. Per il Brasile allenato da Guilherme Dalla Déa possiamo invece disegnare un 4-3-3 con Matheus Donelli fra i pali, davanti a lui retroguardia a quattro con Couto, Marinho, Luan e Patryck da destra a sinistra, poi nel terzetto di centrocampo Pedro Lucas, Cabral e Talles, infine il tridente offensivo con gli esterni Gabriel Veron a destra e Peglow a sinistra in sostegno della prima punta Kaio Jorge.



