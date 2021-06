Diretta Francia Bulgaria/ Streaming video tv: amichevole abbordabile per i Bleus

DIRETTA FRANCIA BULGARIA: ALTRO TEST PER DESCHAMPS

Francia Bulgaria, in diretta dallo Stade de France a Saint Denis, si gioca alle ore 21:10 di martedì 8 giugno: dopo la netta vittoria contro il Galles i Bleus tornano in campo per sfidare una nazionale che non sarà presente agli Europei, e che sta vivendo un periodo particolarmente turbolento nella sua storia. Una sfida che evoca brutti ricordi ai Galletti, ma adesso le cose sono decisamente cambiate e infatti Didier Deschamps e il suo gruppo, già finalisti cinque anni fa, affronteranno il torneo continentale forse come favorita numero uno, o comunque con il chiaro obiettivo di sollevare il trofeo.

Probabili formazioni Francia Bulgaria/ I big di Deschamps riposano? (amichevole)

Vedremo cosa succederà questa sera: la partita ovviamente è un test nel quale il risultato conterà il giusto, anzi a dirla tutta il CT dei campioni del mondo potrebbe fare anche ampio turnover; dunque adesso ci mettiamo in attesa della diretta di Francia Bulgaria e, aspettando che allo Stade de France arrivi il momento di giocare, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Germania Lettonia (risultato finale 7-1) streaming tv: tedeschi dilaganti!

DIRETTA FRANCIA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Francia Bulgaria non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: in Italia non si potrà assistere alla partita amichevole nemmeno attraverso un servizio di diretta streaming video, e dunque per avere informazioni utili sulle nazionali in campo potrete eventualmente rivolgervi alle pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, consultando in particolar modo (entrambi liberamente) gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BULGARIA

Abbiamo detto che per Francia Bulgaria Deschamps potrebbe fare turnover: effettivamente in porta potrebbe andare Maignan, nuovo acquisto del Milan, e davanti a lui potremmo vedere la coppia centrale formata da Koundé e Lenglet con Dubois e Digne a correre sulle fasce laterali. A centrocampo una possibile soluzione potrebbe essere Moussa Sissoko, che andrebbe a sostituire uno tra Rabiot e Pogba; possibile conferma per Tolisso ma anche qui bisogna valutare, sulla trequarti il prescelto in luogo di Griezmann può essere Marcus Thuram ma c’è anche il caso che il Commissario Tecnico dei Bleus cambi il suo schieramento, e dunque apra al 4-3-3 o anche al 4-2-3-1. Quindi, tornano utili Ousmane Dembélé e Coman per le corsie laterali; come prima punta, a giocarsela questa sera potrebbe essere Ben Yedder che è reduce da una grande stagione con la maglia del Monaco, e farebbe tirare il fiato a Benzema mentre Mbappé potrebbe essere nuovamente utilizzato da titolare, ma facendo un passo indietro e disponendosi come trequartista in zona centrale.

BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA