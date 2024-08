Il big match olimpico sta per cominciare con la diretta di Francia Canada, questa potrebbe essere senza troppi problemi una finale se escludiamo gli USA, invece siamo solamente ai quarti e potremmo gustarceli oggi 6 agosto 2024 alle ore 18,00. Sfida di difficile predizione, il team francese ha dalla sua talenti straordinari ma che peccano di inesperienza; basti pensare a Sarr oppure a Wembanyama, mentre il Canada oltre al solito Shai-Gilgeous-Alexander può contare su un supporting cast composto da ottimi giocatori NBA.

Nonostante i bookmakers puntino sulla squadra nordamericana, rimane una sfida che potrebbe sorprendere perché la Francia ha anni di storia cestistica alle spalle in cui ha costruito, arrivando ora ad un movimento che si sta imponendo anche in NBA, non a caso Wembanyama viene considerato uno dei principali prospetti per il basket che verrà.

DIRETTA FRANCIA CANADA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Dove sarà possibile seguire la diretta di Francia Canada? Questo match sarà disponibile su Sky previo l’acquisto del pacchetto Sport, mentre per gli utenti che preferiscono la flessibilità di dispositivi sappiate che anche la piattaforma di streaming online NowTv trasmetterà questo match.

DIRETTA FRANCIA CANADA: IL CONTESTO

Quale contesto aleggia prima della diretta di Francia Canada? C’è un cauto ottimismo per i giocatori canadesi, soprattutto per via del fatto che la squadra è ben più rodata e d’esperienza rispetto a quella che affronteranno. La Francia poi non viene da un stato di forma particolarmente brillante, basti pensare all’overtime contro il Giappone che non è di certo una squadra con lo stesso tasso tecnico.

Non va però sottovalutata, dopotutto hanno Wembanyama che sa essere pericoloso sia in fase difensiva che in quella offensiva, potendo spaziare per tutti i ruoli dal 3 al 5. Con questo però non stiamo dicendo che non sappia difendere sulle guardie, anzi. Doti di playmaking eccezionale per completare poi il pacchetto del possibile miglior giocatore del mondo tra qualche anno.