DIRETTA/ Francia Cile video streaming tv: ci sono appena cinque precedenti (Amichevole, 26 marzo 2024)

DIRETTA FRANCIA CILE: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Francia Cile possiamo anche notare che questa partita ha solo cinque precedenti: uno di questi lo possiamo considerare storico, perché è andato in scena 94 anni fa nel corso del girone della prima Coppa Rimet di sempre, naturalmente il Mondiale che all’epoca si chiamava ancora in quel modo. La vittoria era andata al Cile: difficile dire all’epoca se fosse una sorpresa o meno, di certo gli archivi ci consegnano il fatto che il gol decisivo fu segnato da Guillermo Subiabre al 64’ minuto e che in precedenza lo stesso Subiabre si era fatto parare un rigore da Alex Thépot.

Le altre quattro partite sono tutte amichevoli: la Francia ne ha vinte due nel 1960 (un netto 6-0) e nel 1994 quando si impose per 3-1 con i gol di Jean-Pierre Papin, Youri Djorkaeff e Corentin Martins – per il Cile aveva temporaneamente pareggiato Ivan Zamorano – la Roja però ha ottenuto un pareggio nell’agosto 2011 e soprattutto una bella vittoria dieci anni prima, quando era finita 2-1 grazie ai gol segnati da Pablo Galdames e Reinaldo Navia, prima che David Trezeguet reduce dalla prima stagione con la Juventus accorciasse il risultato. (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA CILE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Francia Cile non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

FRANCIA CILE: TRANSALPINI FAVORITI!

la partita in diretta tra Francia e Cile è in programma alle ore 21 di martedì 26 marzo 2024: siamo al Velodrome di Marsiglia, nella finestra prevista per le nazionali si gioca ovviamente in preparazione agli Europei. I transalpini saranno senza dubbio tra le favorite in questa competizione, volendosi anche rifare dopo l’eliminazione ai rigori contro la Svizzera del 2021. Di contro ci sarà un Cile agitato dal caso Brenton Diaz. Il commissario tecnico Ricardo Gareca, infatti, lo ha escluso dai convocati perché “ha avuto abbastanza tempo per imparare lo spagnolo. Se c’è davvero interesse a far parte della Nazionale, mi ha colpito il fatto che non parli la lingua. Non è un impedimento, ma vorrei che si applicasse, perché è fondamentale per la comunicazione dentro e fuori dal campo”.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CILE

Per la diretta Francia Cile il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato 23 calciatori: Areola, Maignan, Samba; Clauss, T. Hernandez, L. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano; Camavinga, Y.Fofana, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery; Dembelé, Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo-Muani, Mbappé, Thuram. In casa cilena, invece, il ct Ricardo Gareca ha convocato Claudio Bravo, Brayan Cortés, Gabriel Arias; Guillermo Maripán, Paulo Días, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Diego Valdés; Cristian Zavala, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.

QUOTE E PRONOSTICO FRANCIA CILE

Le quote Betsson di Francia Cile: il segno 1 che regola la vittoria della squadra transalpina vi farebbe guadagnare 1,35 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4.30 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione cilena, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 8 volte la somma messa sul piatto.











