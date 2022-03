Diretta Francia Costa d’Avorio/ Streaming video tv: bella amichevole per i Bleus

Francia Costa d’Avorio, in diretta alle ore 21.15 di questa sera, venerdì 25 marzo 2022, sarà una partita amichevole che si giocherà presso lo stadio Vélodrome di Marsiglia: per i campioni del Mondo in carica della Francia, che ha vinto il suo girone delle qualificazioni e lo scorso ottobre ha anche messo in bacheca la Nations League, sarà un utile test sulla strada verso i Mondiali Qatar 2022. La Francia dopo la delusione agli Europei vuole ripartire in grande stile e difendere il titolo Mondiale, va seguita quindi con la massima attenzione anche in amichevole.

DIRETTA/ Montenegro Italia U21 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!

La Costa d’Avorio invece sta vivendo una fase di transizione: non mancano giocatori di ottimo livello, ma globalmente non è la Nazionale che sotto la guida del bomber Didier Drogba si era imposta all’attenzione generale anche fuori dall’Africa. Di recente, per gli ivoriani c’è stata un po’ di sfortuna in Coppa d’Africa, dove la Costa d’Avorio ha incrociato già agli ottavi l’Egitto ed è stata eliminata ai calci di rigore. Questa sera saprà sorprenderci nella diretta di Francia Costa d’Avorio?

Ranking FIFA Italia: cosa cambia dopo eliminazione dai Mondiali?/ Azzurri sesti, ma…

DIRETTA FRANCIA COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Costa d’Avorio non sarà disponibile in Italia e non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video nella nostra lingua. I principali punti di riferimento saranno quindi i siti Internet e gli account social delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA COSTA D’AVORIO

Per le probabili formazioni di Francia Costa d’Avorio possiamo ipotizzare il modulo 3-4-2-1 per Didier Deschamps: in porta Lloris con una difesa nella quale agiranno Kimpembe, Varane e Lucas Hernandez, mentre i due laterali potrebbero essere Clauss, alla prima convocazione di sempre (Pavard è stato fermato dal Coronavirus), e uno tra Digne e Theo Hernandez. In mezzo Pogba e Kanté, con Guendouzi e Tchouaméni come alternative; davanti invece non ci sarà Benzema, possibilità per Giroud che potrebbe agire con Griezmann e Mbappé alle sue spalle anche se più facilmente giocherà Ben Yedder.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI/ Il castigo che ci ricorda cos'è il calcio

Patrice Beaumelle in una sfida ai campioni del mondo dovrebbe schierare i titolari: nel modulo 4-2-1-3 dovremmo allora vedere Badra Ali Sangaré in porta, davanti a lui i due centrali potrebbero essere Bailly e Kossounou, con terzini Aurier e Ghislan Konan anche se l’esterno del Torino Singo spera di avere una maglia. Kessié dovrebbe nuovamente giocare in posizione avanzata, questo significa che i due titolari sulla mediana dovrebbero essere Ibrahim Sangaré e Seri. Sugli esterni Pépé e Gradel partono favoriti, ma Cornet, Zaha e Boga sono eccellenti alternative. Infine, il centravanti sarà Haller.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Francia Costa d’Avorio in base alle quote dell’agenzia Bet365. Secondo questo bookmaker è favorita ovviamente la nazionale transalpina: il segno 1 che identifica la vittoria dei Bleus varrebbe 1,36 volte la giocata, per contro il segno 2 per il successo degli Elefanti vi farebbe guadagnare 8,50 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vale 4,75 volte quanto messo sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA