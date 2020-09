Diretta Francia Croazia/ Streaming video Italia 1: si gioca per la Nations League

Francia Croazia, partita che sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca allo Stade de France di Saint Denis, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 8 settembre: siamo nel gruppo 3 della Lega A per la Nations League 2020-2021. Balcanici già con le spalle al muro: dopo il fantastico secondo posto al Mondiale di Russia, peraltro con finale persa proprio contro i transalpini, la nazionale ha dovuto accettare di vivere un periodo di riassestamento, alcuni calciatori sono a fine ciclo e si può spiegare così il pesante rovescio incassato sabato in Portogallo, che ha già complicato la corsa alla Final Four.

I Bleus invece si sono imposti di misura in Svezia, e dunque viaggiano a pieno regime: anche Didier Deschamps comunque sta provando a implementare qualche novità necessaria al gruppo campione del mondo in carica, anche se poi la formazione tipo resta molto simile a quella. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Francia Croazia, una partita comunque molto interessante sulla carta; aspettandone l’inizio possiamo analizzare e leggere in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Croazia verrà trasmessa su Italia 1: il canale Mediaset è ovviamente in chiaro per tutti, per questo turno di Nations League è stata scelta questa partita e dunque ci sarà anche la possibilità di seguirla in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando, con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, il sito mediasetplay.mediaset.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

Per Francia Croazia ci aspettiamo una conferma di quanto visto da parte transalpina: Deschamps ha aperto alla difesa a tre lanciando Upamecano insieme a Kimpembe e Varane per sfruttarne la fisicità, alzando la posizione di Dubois e Digne con il secondo che potrebbe comunque essere sostituito da Ferland Mendy. In mezzo al campo è stato subito titolare Rabiot, che punta alla conferma: o lui o Nzonzi per affiancare Kanté, Griezmann potrebbe nuovamente muoversi sulla trequarti andando a supportare Giroud (o Ben Yedder) e Mbappé, già matchwinner a Solna.

Possibile 4-2-3-1 per la Croazia di Zlatko Dalic, con Livakovic tra i pali e due centrali come Vida e Lovren che lo proteggeranno, i terzini dovrebbero essere Jedvaj e Barisic. Cerniera mediana nella quale Brozovic si gioca il posto con Kovacic e Pasalic, potrebbe tornare utile anche Badelj e così Perisic che dovrebbe tornare titolare sulla trequarti, sostituendo Brekalo oppure Vlasic ma giocando comunque a destra. A sinistra ci sarà Rebic, con Kramaric che invece sarà ancora utilizzato come prima punta.

QUOTE E PREVISIONI

Il pronostico di Francia Croazia è stato tracciato tra le altre dall’agenzia Snai: i Bleus partono nettamente favoriti avendo un valore di 1,50 volte la puntata ad accompagnare l’eventualità della loro vittoria, regolata dal segno 1. Il pareggio è identificato dal segno X e vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’affermazione dei balcanici la vincita salirebbe a 6,50 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

