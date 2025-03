DIRETTA FRANCIA CROAZIA, IL RITORNO SI GIOCA A PARIGI

E’ in programma per domenica 23 marzo 2025 alle ore 20:45 la diretta Francia Croazia. Presso lo Stade de France di Parigi – Saint-Denis i padroni di casa guidati dal commisario tecnico Didier Deschamps cercheranno di evitare figuracce contro un avversario che li ha già messi in crisi in passato. I transalpini hanno sì battuto i croati nella finale del Campionato del Mondo di calcio 2018 ma sono per esempio stati sconfitti proprio dagli stessi rivali anche in un’altra edizione della Nations League. A giugno del 2022 gli scaccati erano infatti riusciti ad imporsi per 1 a 0 in questo stadio con il rigore siglato da Modric in apertura di gara.

Aspettando di capire se i due commissari tecnici effettueranno grossi cambiamenti o riproporranno gli stessi uomini anche al ritorno, ripassiamo insieme i risultati più recenti ottenuti dalle due compagini prima di questa doppia sfida. La Francia ha chiuso la fase a gruppi della competizione battendo nientemeno che l’Italia in trasferta al Meazza di San Siro. La Croazia è stata invece bloccata con un pareggio per 1 a 1 dal Portogallo rispondendo con Gvardiol alla rete siglata dal milanista Joao Felix.

DIRETTA FRANCIA CROAZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Francia Croazia attraverso UEFA Tv. Collegatevi quindi all’applicazione o al sito ufficiale per non perdere ogni minuto della partita in formato streaming. Basterà iscriversi ed effettuare l’accesso per poi vedere la gara pure in televisione se possedete una smart tv.

FRANCIA CROAZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Francia Croazia supponiamo di rivedere il modulo 4-3-3 con Maignan, Koundé, Konaté, Saliba, Digne, Tchouameni, Guendouzi, Rabiot, Kolo Muani, Dembelé e Mbappé se verranno confermate le scelte di mister Deschamps compiute anche per la gara d’andata. Lo stesso ragionamento lo si può applicare pure per il 3-4-2-1 con Livakovic, Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, Kovacic, Modric, Sosa, Perisic, Pasalic e Kramaric del commissario tecnico Dalic per i suoi scaccati.

DIRETTA FRANCIA CROAZIA, LE QUOTE

Le quote proposte da un’agenzia di scommesse come Bwin ci lasciano capire come i transalpini siano nettamente favoriti nel raggiungimento della posta in palio per la diretta Francia Croazia. I numeri ci dicono infatti che l’eventuale vittoria dei Galletti non verrà pagata più di 1.44 per il segno 1. Gli ospiti avrebbero invece poche chances di trionfare con il 2 quotato appunto a ben 6.50 ed al momento neanche il pareggio risultat un’opzione tanto plausibile con l’x a 4.00.