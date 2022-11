Diretta/ Francia Danimarca streaming video tv: transalpini già primi? (Qatar 2022)

DIRETTA FRANCIA DANIMARCA: TANTE DEFEZIONI PER I FRANCESI!

Francia Danimarca, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.00 presso lo Stadium 974 di Doha sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Occasione per la Francia per mettere già in ghiaccio il primo posto nel girone. I campioni del mondo in carica sono partiti subendo gol e perdendo Lucas Hernandez per infortunio, ma contro l’Australia la reazione è stata veemente con un 4-1 finale che ha messo in luce la forza degli uomini di Deschamps nonostante le numerose defezioni.

Ci si attendeva probabilmente qualcosa di più dalla Danimarca, semifinalista nell’ultimo Europeo ma imbrigliata dalla Tunisia nel match d’esordio, con Eriksen (in campo in un Mondiale a meno di un anno e mezzo dal malore cardiaco degli Europei) e compagni a corto di idee offensive. Nell’ultima Nations League, il 3 giugno e il 25 settembre di quest’anno, la Danimarca ha ottenuto una doppia vittoria contro la Francia, 1-2 allo Stade de France e 2-0 a Copenaghen. Le due squadre si sono affrontate anche nella fase a gironi dell’ultima Coppa del Mondo in Russia, nel 2018, pareggiando 0-0.

FRANCIA DANIMARCA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Danimarca sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Francia Danimarca, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FRANCIA DANIMARCA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA DANIMARCA

Le probabili formazioni della diretta Francia Danimarca, match che andrà in scena allo Stadium 974 di Doha. Per la Francia, Didier Deschamps schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris, Pavard, Upamecano, Varane, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Camavinga, Dembelé, Mbappé, Griezmann. Risponderà la Danimarca allenata da Kasper Hjulmand con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Andersen, Kristensen, Hojebieg, Delaney, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Braithwaite.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Danimarca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Danimarca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











