Diretta Francia Galles donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone D agli Europei 2025.

DIRETTA FRANCIA GALLES DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero a pochi minuti dalla diretta Francia Galles donne, a livello ufficiale bisogna dire che non ci sono precedenti tra le due nazionali almeno nelle fasi finali di un grande torneo. Finalmente il Galles ha ottenuto la qualificazione agli Europei passando dai playoff, arrivandoci dalla Nations League e riuscendo ad avere la meglio della Slovacchia ai tempi supplementari, fondamentale il gol di Ffion Morgan al minuto 89 a Poprad, il Galles ha perso 2-1 ma a Cardiff Jessica Fishlock ha impattato e poi nell’extratime il gol della gloria lo ha messo a segno Ceri Holland.

La Francia invece ha vinto il suo girone, che era complicatissimo: inserite anche Inghilterra e Svezia, le Bleus sono andate a vincere a Goteborg e Newcastle, hanno perso in casa contro le leonesse e inopinatamente in Irlanda, ma a quel punto la qualificazione era già cosa fatta. Adesso il match come già detto pende totalmente dalla parte della Francia che vola spedita verso i quarti di finale agli Europei 2025 di calcio femminile, tuttavia bisogna lasciar parlare il campo per scoprire come andranno le cose e quindi ecco che all’Arena St. Gallen è davvero tutto pronto, la diretta Francia Galles donne sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE FRANCIA GALLES DONNE

Per la diretta Francia Galles donne, non essendo disponibile una messa in onda sulla nostra tv, dovrete rivolgervi alla diretta streaming video garantita da Uefa.tv.

FRANCIA GALLES DONNE: PARTITA SCONTATA!

La diretta Francia Galles donne si gioca all’Arena St. Gallen dell’omonima città svizzera, alle ore 21:00 di mercoledì 9 luglio: è la seconda giornata nel girone D agli Europei 2025 di calcio femminile, la Francia vede già la qualificazione ai quarti dopo la bella vittoria contro l’Inghilterra.

Inizio con il botto per la nazionale transalpina, che ha vinto il primo big match nel gruppo di ferro e ha dunque aperto alla grande come già era successo tre anni fa (purtroppo contro l’Italia), adesso arriva una partita sulla carta scontata con la quale provare a migliorare ancor più la differenza reti.

Il Galles era segnalato come la nazionale materasso nel girone, pur con tutto il rispetto del caso: il primo match non ha fatto che confermare questa sensazione, tre gol incassati dall’Olanda e il rischio di fare ancora peggio nelle ultime due gare, servirà tirare fuori tutto l’orgoglio.

Potrebbe comunque non bastare perché il livello è profondamente diverso, ma le partite vanno giocate e allora la diretta Francia Galles donne ci farà compagnia tra poco, intanto noi ipotizziamo le scelte di campo con l’analisi breve delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GALLES DONNE

Nella diretta Francia Galles donne, visto l’impegno abbordabile, Laurent Bonadei potrebbe anche fare turnover: addirittura potrebbe cambiare tutto il tridente offensivo con Malard e Mateo a supportare Diani, a centrocampo invece si candida Majri ma naturalmente siamo alle ipotesi, Karchaoui e Geyoro potrebbero comunque essere confermate nel settore nevralgico del campo, così come l’intera difesa con Lakrar e Sombath centrali davanti al portiere Peyraud-Magnin, De Almeida a operare sulla corsia destra e Bacha che si prende quella sinistra, staremo a vedere.

Per quanto riguarda il Galles, Rhian Williamson potrebbe continuare a scegliere il 4-3-3, da valutare le scelte sulle singole: per ora andiamo ancora con OIivia Clark in porta, Josephine Green e Woodham sugli esterni e al centro della difesa Rhiannon Roberts e Gemma Evans; centrocampo comandato da Fishlock con la collaborazione di Angharad James e Ladd che agiscono come mezzali, nel tridente offensivo Barton cerca spazio ma lo deve “chiedere” a Cain, favorita come prima punta con Holland e Esther Morgan a giocare sulle corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO FRANCIA GALLES DONNE

Ovviamente la diretta Francia Galles donne pende totalmente dalla parte transalpina anche per quanto riguarda i bookmaker: le quote della Snai non lasciano dubbi, abbiamo un valore corrispondente a 1,07 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria della Francia, e già con l’opzione del pareggio – segno X – si arriva a un guadagno paria a 11,00 volte l’importo investito, per non parlare del segno 2 sulla vittoria del Galles che porta in dote una vincita equivalente a 22,00 volte la puntata.