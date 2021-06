Diretta Francia Galles/ Streaming video tv: amichevole impegnativa per i Bleus

DIRETTA FRANCIA GALLES: OCCHI SUI NOSTRI AVVERSARI!

Francia Galles è in diretta dall’Allianz Riviera di Nizza, alle ore 21:00 di mercoledì 2 giugno: un appuntamento molto interessante con una delle amichevoli internazionali che vengono disputate in preparazione agli Europei 2020, che come sappiamo sono ormai dietro l’angolo. Entrambe le nazionali giocheranno la fase finale: la Francia ovviamente è tra le grandi candidate al titolo avendo anche lo status di campione del mondo in carica, perciò c’è grande attesa per scoprire un gruppo che sulla carta è forse il più forte di tutti per nomi e amalgama della rosa.

Sarà invece interessante vedere all’opera il Galles, che dopo aver stupito cinque anni fa proverà a ripetersi: i Dragoni sono anche uno dei nostri avversari nella fase a gironi e dunque anche gli azzurri potranno osservare con attenzione questo match. Aspettando che la diretta di Francia Galles prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA FRANCIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Francia Galles: l’amichevole internazionale non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, rivolgendovi in particolar modo agli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GALLES

In teoria Didier Deschamps dovrebbe affrontare Francia Galles con un 4-2-3-1, il modulo di riferimento: in porta Lloris, davanti a lui i due centrali potrebbero essere Varane e Kimpembe con Pavard e Lucas Hernandez destinati alle corsie laterali. In mezzo, aspettando Kanté che è reduce dalla vittoria nella finale di Champions League, potrebbe esserci nuovamente Rabiot come titolare al fianco di Pogba; poi il reparto offensivo è da leccarsi i baffi, qui possibile avere Griezmann, Mbappé e Ousmane Dembélé (o Coman) a servizio di Benzema, che rappresenta il grande ritorno in nazionale. Il Galles di Robert Page gioca con un 3-4-3: Hennessey il portiere, in difesa potrebbero esserci Rodon, Lawrence e Mepham con due esterni che giocano a centrocampo e sarebbero Roberts e Jonathan Williams, con corsia mancina più offensiva. Ramsey potrebbe essere titolare in mezzo al campo, con la collaborazione di Ampadu; nel reparto avanzato Harry Wilson può fungere da prima punta, Bale e Daniel James invece saranno gli esterni.

