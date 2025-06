DIRETTA FRANCIA GEORGIA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci al momento della diretta Francia Georgia U21, una partita che di certo non può essere considerata un grande classico del calcio internazionale a livello di Under 21, ma vanta comunque tre precedenti, tutti terminati con vittorie dei transalpini. Sono tutti confronti piuttosto recenti, anche se ovviamente risalgono a cicli U21 ormai abbondantemente conclusi, a cominciare dalla partita amichevole di giovedì 6 ottobre 2016, che terminò con la perentoria vittoria per 5-1 della Francia.

I confronti ufficiali risalgono invece al girone di qualificazione verso gli Europei del 2021, giocati fra il novembre 2019 e il settembre 2020 con altre due vittorie per la Francia, con un più combattuto 3-2 casalingo all’andata e poi per 0-2 al ritorno in Georgia, per ben dieci gol segnati dalla Francia Under 21 a fronte di appena tre reti per la Georgia. Insomma, la storia parla in maniera molto chiara, ma adesso conta solamente quello che potremo seguire nella cronaca d’attualità per la diretta Francia Georgia U21! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FRANCIA GEORGIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Niente canali italiani per la diretta Francia Georgia U21 in tv e quindi tramite i soliti riferimenti non avremo nemmeno una diretta streaming video.

GERARCHIE PER ORA ROVESCIATE

La squadra più quotata deve al momento inseguire in classifica: la diretta Francia Georgia U21 offre questa particolare situazione nel girone C degli Europei Under 21 2025 in vista della partita che si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, sabato 14 giugno, presso lo Štadión pod Dubňom di Zilina.

Naturalmente questo si deve molto agli abbinamenti della prima giornata: la Francia Under 21 ha pareggiato nel big-match contro il Portogallo, che è terminato senza reti, mentre la Georgia U21 ha fatto il colpo battendo la Polonia e balzando così al comando di questo girone nel quale avrebbe dovuto essere comprimaria.

La diretta Francia Georgia U21 dunque dovrà essere per i giovani Bleus l’occasione per ristabilire le gerarchie con una vittoria, senza la quale tuttavia il cammino potrebbe decisamente complicarsi per i ragazzi del c.t. Gérald Baticle, che sono quindi consapevoli dell’importanza del match.

Dall’altra parte abbiamo una Georgia che vuole confermare la bontà del cammino nel 2023, quando raggiunse i quarti di finale alla prima partecipazione. Certo, adesso arrivano gli incontri più ostici, ma i caucasici potranno affrontare con una certa serenità la diretta Francia Georgia U21…

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GEORGIA U21

Modulo 4-3-3 per il c.t. Gerald Baticle sulla sponda transalpina delle probabili formazioni per la diretta Francia Georgia U21. Il portiere Restes dovrebbe vedere davanti a sé i quattro difensori Sildillia, Matsima, Lukeba e Merlin; a centrocampo per la Francia U21 potrebbero di nuovo agire dal primo minuto Diouf, Lepenant e Doukoure; infine, in attacco la prima punta Abline potrebbe essere affiancata dall’ala destra Tel e da Odobert a sinistra.

Stesso 4-3-3 anche per la Georgia del collega Ramaz Svanadze: in porta Kharatishvili; nella retroguardia a quattro riproponiamo Maisuradze, Sazonov, capitan Khvadagiani e Azarovi; nel trio in mediana potrebbero agire Lominadze, Gagnidze e Sigua; infine in attacco il tridente con Odisharia, Kvernadze e Abuashvili, anche se naturalmente dopo il gol partita è forte la candidatura di Gordeziani.

PRONOSTICO E QUOTE

Al di là di quanto attualmente dice la classifica, il pronostico secondo le quote William Hill sulla diretta Francia Georgia U21 è praticamente a senso unico in favore dei francesi. Infatti la quotazione per il segno 1 è pari a 1,32, mentre poi si sale a 5,40 in caso di pareggio e ben 8,40 volte la posta se la Georgia vincesse anche stasera.