Diretta Francia Germania donne streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del quarto di finale agli Europei 2025.

DIRETTA FRANCIA GERMANIA DONNE (RISULTATO 1-1): TEDESCHE IN DIECI!

È iniziata la diretta Francia Germania donne, risultato di 1-1 dopo 25 minuti con tanto di cartellino rosso. Infatti al 13esimo minuto Hendrich trattiene dai capelli Geyoro che cade in area di rigore: per l’arbitro Olofsson è espulsione e penalty.

Diretta/ Spagna Svizzera donne (risultato finale 2-0): Athenea e Pina decisive (Europei 2025, 18 luglio)

Dagli undici metri si presenta la stessa Geyoro che sigla la seconda rete di questi Europei dopo quello su azione contro il Galles. Al 25′ su calcio d’angolo arriva il pareggio di Nusken, 24enne del Chelsea che stacca sul primo palo su assist su corner di Buhl. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FRANCIA GERMANIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente siamo alla diretta Francia Germania donne, bisogna dire che gli incroci tra queste due nazionali non sono tantissimi in epoca recente, e che le Bleus vanno alla ricerca di riscatto non solo per la sconfitta nella semifinale degli Europei 2022, ma anche e soprattutto per la delusione del torneo olimpico della scorsa estate. Una competizione giocata in casa, e dunque con la grande speranza della medaglia d’oro: così non era stato perché già ai quarti, dopo il primo posto nel girone, il Brasile l’aveva eliminata con il gol di Gabrielle Jordao Portilho al minuto 82.

Diretta/ Svezia Inghilterra donne (risultato 2-2; 2-3 d.t.r.): Lionesses in semifinale! (Europei 2025)

Un flop se così possiamo chiamarlo; la Germania invece aveva rischiato l’eliminazione nel big match contro il Canada ma aveva avuto la meglio ai rigori, in semifinale però era caduta contro gli Usa addirittura al 95’ (rete di Sophia Smith) e se non altro aveva ottenuto la medaglia di bronzo con il rigore di Giulia Gwinn contro la Spagna. Inoltre la nazionale tedesca ha vinto otto edizioni dei Mondiali di cui sei consecutive, record straordinario, ma nelle ultime due edizioni ha mancato un titolo invece mai vinto dalle transalpine; adesso mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta Francia Germania donne sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Video Norvegia Italia donne (1-2)/ Highlights e gol: azzurre in semifinale (Europei 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA GERMANIA DONNE

Come già nei giorni scorsi, anche la diretta Francia Germania donne sarà su Rai Sport e quindi in chiaro, con possibilità di diretta streaming video attraverso Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FRANCIA GERMANIA DONNE SU RAIPLAY

SUPER RIVALITÀ!

Finalmente con la diretta Francia Germania donne, in programma alle ore 21:00 di sabato 19 luglio 2025 presso il St. Jakob Park di Basilea, si concludono i quarti di finale degli Europei 2025 di calcio femminile: l’ultimo match nel turno ad eliminazione diretta rappresenta realmente un grande spettacolo.

Intanto, è la semifinale di tre anni fa: a Milton Keynes la Germania aveva avuto la meglio grazie alla doppietta di Alexandra Popp, ma poi aveva perso la finale contro l’Inghilterra padrona di casa mancando così la possibilità di vincere il nono titolo continentale nella sua storia (ovviamente prima nell’albo d’oro).

Oggi da favorita arriva però la Francia, che ha dominato il suo girone: riuscire ad arrivare ai quarti battendo sia l’Inghilterra che l’Olanda (demolita per 5-2 in rimonta) rappresenta un ottimo biglietto da visita per le Bleus, che vanno a caccia del primo grande titolo per sublimare un ciclo che resta ottimo.

Sarà allora interessantissimo scoprire quello che succederà nella diretta Francia Germania, aspettando che la partita prenda il via noi dobbiamo ipotizzare in che modo le due nazionali saranno schierate sul terreno di gioco a Basilea, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA DONNE

Eccoci allora con la diretta Francia Germania donne: è il solito 4-3-3 per Laurent Bonadei che schiera Lakrar e Sombath a protezione del portiere della Juventus Peyraud-Magnin, De Almeida e Bacha restano favorite per le corsie laterali completando la difesa mentre in mezzo c’è la grande classe di Geyoro e Karchaoui che operano dalle mezzali, accompagnando Jean-François che si piazza invece come frangiflutti. Davanti c’è l’imbarazzo della scelta: Katoto e Delphine Cascarino dovrebbero esserci, poi sarà ballottaggio tra Baltimore e Diani per la terza maglia.

La Germania donne, dopo aver perso subito Giulia Gwinn per infortunio, deve rinunciare a Wamser squalificata: per Christian Wuck si apre una falla sulla destra, la potrebbe coprire Hendrich con la conferma di Minge e Knaak a protezione di Berger, mentre Linder giocherebbe a sinistra. Nel 4-2-3-1 tedesco cerca un posto soprattutto la veterana Sara Daebritz: può agire in mezzo al posto di una tra Senss e Nusken oppure davanti, per Buhl o Brand tenendo conto che invece Freigang dovrebbe essere confermata, come del resto Schuller che si terrà la maglia da prima punta anche per questa partita.

DIRETTA FRANCIA GERMANIA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Parliamo anche delle quote proposte da Sisal per la diretta Francia Germania donne, secondo cui il segno 1 per la vittoria delle favorite transalpine vi farebbe guadagnare 2,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre sono identiche le possibilità di pareggio (segno X) e successo delle tedesche (segno 2) perché in entrambi i casi la vincita garantita dal bookmaker corrisponderebbe a 3,50 volte la somma investita su questo quarto di finale.