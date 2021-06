Diretta Francia Germania/ Streaming video Rai 1: sfida stellare (Euro 2020)

DIRETTA FRANCIA GERMANIA: UNA FINALE ANTICIPATA!

Francia Germania, in diretta dallo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 15 giugno 2021, e sarà naturalmente il big-match di spicco nella prima giornata del girone F degli Europei 2020, sicuramente una delle partite più affascinanti dell’intera fase a gironi. Il sorteggio dei gruppi ha disegnato un girone F stellare per Euro 2020 e la diretta di Francia Germania fatalmente attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo: chi vincesse farebbe già un enorme passo avanti verso gli ottavi, chi perdesse non è spacciato ma poi non potrebbe più concedersi alcun errore. Cinque anni fa era stata la semifinale che aveva spalancato alla Francia le porte dell’ultimo atto, poi perso contro il Portogallo (altra big di questo girone), stavolta siamo “solo” ai gironi ma la posta sarà comunque altissima.

La Francia di Didier Deschamps è considerata in assoluto la favorita numero 1 ma già oggi sarà duramente messa alla prova, mentre per la Germania sarà subito un test per capire l’effettivo valore della Nazionale di Joachim Low. Cosa ci dirà Francia Germania?

DIRETTA FRANCIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Germania sarà trasmessa sia in chiaro sia sulla televisione satellitare, perché questa sarà una delle partite visibili anche su Rai 1 oltre che sui canali di Sky Sport riservati agli abbonati. Raddoppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita anche da Rai Play per tutti oltre che da Sky Go per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di Francia Germania. Naturalmente abbondano i grandi nomi: per i campioni del Mondo della Francia ecco ad esempio un 4-3-3 nel quale naturalmente avremo in porta Lloris; difesa a quattro senza sorprese, dunque con Pavard, Varane, Kimpembe ed Hernandez da destra a sinistra; a centrocampo intoccabili Pogba e Kanté, la terza maglia disponibile è in ballottaggio fra Tolisso e Rabiot; infine il tridente delle meraviglie con Mbappé, Giroud e Griezmann, senza contare che è tornato pure Benzema, che però ha avuto un problema nell’ultima amichevole e dunque lasciamo per prudenza fra i jolly dalla panchina. Nella Germania c’è prudenza invece per Goretzka, ma il 3-4-3 di partenza per Joachim Low è comunque di lusso: Neuer in porta; davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere formata da Ginter, Hummels e Rüdiger; a centrocampo si va verso un quartetto che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Kimmich, Kroos, Gündogan e Gosens; infine il tridente offensivo con il grande rientro di Müller per affiancare Gnabry e Havertz, con Sané alternativa di lusso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Francia Germania in base alle quote dell’agenzia Snai. Detto che la Francia è formalmente in casa, il segno 1 è lievemente favorito ed è quotato a 2,65, mentre in caso di vittoria della Germania il segno 2 è quotato a 2,80. Infine, in caso di pareggio ecco che il segno X varrà 3,15 volte la posta in palio.



