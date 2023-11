DIRETTA/ Francia Gibilterra video streaming tv: un solo precedente (Qualificazioni Europei 18 novembre 2023)

DIRETTA FRANCIA GIBILTERRA, I TESTA A TESTA

La diretta di Francia Gibilterra ha un solo precedente, che dunque è quello dello scorso 16 giugno: partita di andata nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024, prima volta in assoluto in cui queste due nazionali si sfidavano. Eravamo all’Estadio do Algarve; come noto, Gibilterra gioca le sue partite prevalentemente in territorio portoghese non avendo le strutture adatte, e davanti a poco più di 4 mila spettatori aveva comunque disputato un match storico, perché la Francia è una nazionale che ha vinto due Mondiali ed è vice campione iridata in carica, mentre se parliamo di Europei i titoli sono sempre due e anche in questo momento è un grande riferimento in ambito internazionale.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-2: dopo soli due minuti Olivier Giroud aveva impattato di testa un cross di Kingsley Coman, nel recupero un rigore per fallo di mano di Roy Chipolina era stato trasformato da Kylian Mbappé. La Francia aveva poi staccato il piede dall’acceleratore, accontentandosi; Gibilterra aveva anche fatto una buona figura nella ripresa, ma purtroppo al 78’ minuto era arrivato il tris sotto forma di un autogol del difensore centrale Aymen Mouelhi. L’obiettivo di Julio Ribas per questa sera è quello di non subire un’imbarcata, vedremo come andranno le cose a Nizza… (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA GIBILTERRA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Francia Gibilterra sarà trasmessa in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale 252 ovvero Sky Sport. Per assistere all’evento sarà necessario avere sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Anche la diretta streaming Francia Gibilterra sarà visibile unicamente su Sky Go, naturalmente solo per gli abbonati Sky. Il servizio sarà fruibile tramite pc, computer e tablet.

GARA A SENSO UNICO

La diretta Francia Gibilterra, in programma sabato 18 novembre 2023 alle ore 20:45, racconta della nona giornata del Girone B di qualificazione ai prossimi Europei. Ai fini della classifica questa gara non conta più nulla dato che i francesi sono già aritmeticamente certi della qualificazione diretta mentre la Nazionale gibilterriana è ultima. Per la precisione, la Francia vanta 18 punti in 6 partite con 13 gol fatti e 1 solo subito, quest’ultimo incassato nella vittoria per 2-1 ad Amsterdam contro la Olanda. In quell’occasione Kylian Mbappé segnò una doppietta, inutile il timbro del giocatore del Feyenoord Hartman.

Gibilterra invece si trovano nella posizione opposta della Francia con 0 punti in 6 partite e senza mai segnare. D’altro canto, i biancorossi hanno subito ben 21 reti che fanno di loro la peggior difesa in termini di media gol con 3.5 reti incassate a partita, a pari merito con Cipro (28 in 8 partite) e dietro alle varie San Marino, Liechtenstein, Estonia e Malta. La peggior sconfitta in questo percorso di qualificazione per Gibilterra è stata quella per 5-0 contro la Grecia di metà settembre.

FRANCIA GIBILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Francia Gibilterra vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta ci sarà Maignan con Koundé, Upamecano, Saliba e il suo compagno di squadra al Milan Theo Hernandez in difesa. A centrocampo Rabiot e Zaire-Emery in cabina di regia mentre la batteria di trequartisti sarà formata da Dembélé, Griezmann e Mbappé alle spalle dell’unica punta Giroud.

La risposta di Gibilterra sarà presentata con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Coleing, qualche metro più avanti ad aiutare l’estremo difensore ci saranno Torrilla, Olivero, Sergeant e Ronan a chiudere il reparto. Le mezzali saranno Lopes e Casciaro con Chipolina metronomo nella zona nevralgica del campo. Tridente composto da Walker, Britto e Coombes.

FRANCIA GIBILTERRA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Francia Gibilterra danno per netta e unica favorita la squadra di casa. Bet365 infatti offre l’1 appena a 1.01, col segno X a 34 e il 2 fisso addirittura a 81 volte la posta in palio. Ci si aspetta una valanga di gol francesi, possibilmente senza subire reti per Maignan e compagni. Per quell0 l’Over 2.5 si trova a 1.04 mentre l’Under a 13 con il Gol a 4.50 e il No Gol quotato 1.18.

