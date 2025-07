Diretta Francia Inghilterra donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match agli Europei 2025.

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Francia Inghilterra donne, big match nella prima giornata degli Europei 2025. La nazionale transalpina ha centrato il secondo posto in Nations League: con il 2-1 alla Germania in semifinale (reti di Kadidiatou Diani e Sakina Karchaoui) ha vendicato la sconfitta subita agli Europei tre anni fa, ma in finale ha potuto poco contro la Spagna e dunque ancora una volta si può dire che la Francia abbia mancato il grande appuntamento con la vittoria di un titolo, cosa riuscita invece all’Inghilterra proprio nell’ultimo torneo continentale.

Un cammino trionfale, quasi epico: la rimonta sulla Spagna firmata Ella Toone e Georgia Stanway (ai supplementari), la semifinale dominata contro la Svezia con i gol di Bethany Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo e Fran Kirby, infine la finale sempre in extra time contro la Germania con Chloe Kelly, dopo che Lina Magull aveva risposto a Ella Toone, a far esplodere la festa. Bethany Mead aveva vinto la classifica marcatori con 6 gol (insieme ad Alexandra Popp) e quell’Europeo aveva fatto emergere il senso della rete di Alessia Russo, adesso però inizia la competizione in cui bisognerà difendere il titolo e la prima partita è già tostissima, diamo dunque la parola alla diretta Francia Inghilterra donne! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Non è prevista una diretta Francia Inghilterra donne, come per tutte le altre partite degli Europei 2025 potrete rivolgervi alla diretta streaming video su Uefa.tv.

UN BIG MATCH!

Grande spettacolo con la diretta Francia Inghilterra donne, che si gioca presso il Letzigrund di Zurigo: è la prima giornata nel girone D agli Europei 2025 di calcio femminile, e uno dei big match del primo turno in un gruppo di ferro che comprende anche l’Olanda, dunque attenzione a questa sfida.

L’Inghilterra ci arriva probabilmente con i crismi della nazionale favorita per il titolo, anche perché è campione in carica: tre anni fa ha finalmente sublimato uno straordinario periodo con il trofeo continentale, che tra l’altro è arrivato dopo la finale persa ai Mondiali, contro la Spagna.

La Francia invece deve ancora fare quello step: la nazionale transalpina da qualche tempo è parecchio competitiva ma non è mai riuscita ad arrivare sino in fondo, nell’ultima edizione degli Europei è stata fermata in semifinale dalla Germania e cerca riscatto.

Noi speriamo ovviamente che la diretta Francia Inghilterra donne sia un grande spettacolo come tutto lascia indicare, nel frattempo ancora una volta facciamo qualche rapida considerazione sulle giocatrici che potremmo vedere in campo a Zurigo.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA INGHILTERRA DONNE

Per la diretta Francia Inghilterra donne abbiamo una parata di stelle: la nazionale transalpina può contare su Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus, in difesa sull’esperienza di Griedge Mbock Bathy e in mezzo sulla classe di due elementi di primissimo piano come Grace Geyoro e Sakina Karchaoui, senza dimenticarsi di Amel Majir. Davanti tra Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto i gol non rappresentano un problema, occhio anche a Melvine Malard (che gioca nel Manchester United) e Clara Matéo.

Meglio ancora l’Inghilterra, la cui ossatura risiede nell’esperienza di Lucy Bronze, Alex Greenwood e Leah Williamson in difesa, sulle geometrie di Keira Walsh in mezzo e la concretezza di Georgia Stanway e Ella Tonne che sanno vedere eccome la porta, davanti le due titolari dovrebbero essere Bethany Mead e Alessia Russo ma giocatrici come Chloe Kelly, Lauren James e Lauren Hemp sono tutto tranne che delle riserve, Sarina Wiegman sa di avere a disposizione una corazzata e dovrà essere brava a trovare la giusta quadratura del cerchio.

FRANCIA INGHILTERRA DONNE: QUOTE E PRONOSTICO

Dalla diretta Francia Inghilterra donne dobbiamo anche estrapolare le quote che sono state fornite dalla Snai, con le leonesse favorite grazie al valore pari a 2,30 volte la giocata sul segno 2; il segno 1 che regola il successo della nazionale transalpina vi farebbe guadagnare 3,10 volte quanto messo sul piatto, quota quasi identica al 3,15 che accompagna l’eventualità del segno X, sulla quale naturalmente dovrete puntare per il pareggio.